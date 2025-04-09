美媒：五角大廈考慮自東歐撤軍1萬人

美國和歐洲官員透露，美國國防部正考慮自東歐撤軍最多1萬人，引發部分分析家擔憂，此舉恐將鼓勵俄羅斯更大膽行動。（歐新社檔案照）

2025/04/09 06:06

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國和歐洲官員透露，美國國防部正在考慮一項提案，可能自東歐撤軍最多1萬人，引發部分分析家擔憂，此舉恐將鼓勵俄羅斯更大膽行動。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）引述6名消息人士報導，美國前總統拜登2022年向東歐增派約2萬名美軍，以加強北大西洋公約組織（NATO）東翼防禦，應對俄羅斯入侵烏克蘭。據稱華府正討論將此部署規模減半，尤其是削減羅馬尼亞與波蘭的駐軍。

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美國總統川普就任以來，一直主張儘速終結已持續3年的烏克蘭戰爭，但至今未能取得突破。川普多次批評北約，堅稱歐洲應對自身防衛承擔更大責任，包括增加軍費支出，並在援助烏克蘭方面扮演主導角色。

不過，美國聯邦眾議院軍事委員會8日舉行聽證會，有議員問到是否有改變美軍在東歐部署的計畫時，美國歐洲司令部司令兼北約歐洲盟軍最高統帥卡沃里（Christopher Cavoli）上將回應，並無此意。他表示，美軍目前部署的主要地點，「仍是我打算繼續維持的地方」。

目前約有10萬名美軍部署在歐洲，其中6.5萬人為常駐部隊，其餘則屬於輪調或增援人員。

歐洲官員認為，一旦五角大廈採納撤軍提案，將加深美國正在放棄歐洲盟邦的疑慮，助長俄國侵略野心。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）資深副會長瓊斯（Seth Jones）向NBC表示，任何縮減美軍兵力的舉措，恐怕都會提升俄國總統普廷在歐洲進行各種「干預行為」的意願。

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