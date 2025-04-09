傳美擬無人機跨境打毒梟 墨總統薛恩鮑姆強硬拒絕

墨西哥總統薛恩鮑姆堅拒任何單邊干預，重申「合作不從屬」原則。（路透）

2025/04/09 06:18

〔編譯陳成良／總統報導〕針對美國媒體報導川普政府考慮動用無人機打擊墨西哥境內販毒集團，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）週二斷然拒絕任何美方片面軍事行動，強調此舉「無法解決任何問題」，墨國絕對捍衛國家主權。

據美國國家廣播公司新聞網（NBC News）引述六名現任及前任美國軍方、執法與情報官員說法，川普政府正考慮對墨西哥的販毒集團發動無人機攻擊，作為打擊跨境毒品販運的手段。報導指出，相關討論尚處早期階段，內容包含與墨國政府合作打擊毒梟頭目及其後勤網絡，但並未排除在未獲墨國同意下採取單邊秘密行動的可能性，這將是最後手段。目前尚不清楚美方是否已向墨國探詢無人機攻擊的可能性。

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薛恩鮑姆回應時，雖表示相信美墨間的良好安全對話，但斷然拒絕任何單邊干預。她重申墨國「合作但不從屬」，並強調解決問題根源、加強情報執法與零容忍才是真正有效的途徑。

近幾個月來，部分墨西哥官員日益擔憂川普政府可能為在墨國境內採取單邊軍事行動鋪路。川普在競選期間便曾多次提出此想法。今年二月，美國將錫納羅亞（Sinaloa）等數個墨西哥販毒集團指定為全球恐怖組織，部分分析人士認為這可能是為單邊行動預作準備。薛恩鮑姆先前也已提出旨在強化國家主權的憲法改革方案。

NBC 報導亦提及，美軍與中央情報局（CIA）已顯著增加在墨西哥上空的偵察飛行，以蒐集情報，為可能的大規模反毒行動預作準備。薛恩鮑姆曾表示這些飛行獲得墨國批准。消息人士稱，此舉目的是建立潛在的「打擊目標清單」，可能包括毒梟成員、載具、倉庫等。

然而，此舉不僅有違反國際法的疑慮，專家對其成效也看法兩極。支持者相信高壓手段有效，但反對者擔憂效果有限、反釀政治風險，主張應強化執法、邊境及金流管制等綜合策略，並直指芬太尼犯罪本質上更像執法問題。

儘管如此，川普政府官員及提名人選在公開場合多次拒絕排除動用軍事選項。國防部長赫格塞斯據報曾私下警告墨國官員可能採取單邊行動。支持者認為，這種強硬姿態加上關稅等施壓手段，或能迫使墨國接受過去可能拒絕的聯合行動方案。

前墨西哥駐美大使的薩魯汗（Arturo Sarukhán）警告，任何美方在墨國的單邊軍事行動，都將使兩國關係「急速惡化」，形同違反國際法的戰爭行為。

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