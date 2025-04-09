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    今白天各地高溫約30度 入夜中部以北雨勢漸增

    中央氣象署表示，今鋒面接近，入夜中部以北將轉為短暫陣雨或雷雨天氣。（資料照）

    中央氣象署表示，今鋒面接近，入夜中部以北將轉為短暫陣雨或雷雨天氣。（資料照）

    2025/04/09 06:33

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（9日）台灣東半部有局部短暫陣雨，西半部大多為多雲到晴，清晨南部地區及中部山區有零星降雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨，下午鋒面接近，天氣漸趨不穩定，北部地區也有零星短暫陣雨，山區的降雨更為明顯。

    晚上開始，鋒面逐漸通過台灣，中部以北將轉為短暫陣雨或雷雨天氣，並有短延時強降雨及局部大雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，降雨入夜後愈發明顯，晚歸建議攜帶雨具備用。

    氣溫方面，今天白天依舊溫暖微熱，各地高溫約26至30度；低溫約18至21度。

    空氣品質方面，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；高屏空品區及澎湖為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門則為「橘色提醒」等級。

    今晚至明天（10日）鋒面影響，易有短延時強降雨，中部以北地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

    11日桃園以北、東半部地區及其他山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

    12日另一鋒面通過，易有短延時強降雨，中部以北、東北部地區及南部山區有短暫陣雨或雷雨，中部以北地區有局部大雨發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。

    13日東北季風增強，各地天氣轉涼；東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為局部短暫雨後多雲。

    14日起東北季風減弱，各地早晚仍涼，白天氣溫回升；14日、15日各地為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。

    國際都市氣象：

    亞洲、大洋洲

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    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    18 ~ 30 20 ~ 29 23 ~ 28 20 ~ 26

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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