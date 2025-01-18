陳玉珍砍預算毀公視 引爆眾怒 導演陳世杰：中國主子還沒來就開始搞

國民黨立委陳玉珍在立法院議場與導演陳世杰發生口角衝突，陳世杰表示當他們用人性討論時代悲劇，陳卻用意識形態毀掉公視成長的可能。（林宜瑾辦公室提供）

2025/01/18 05:30

〔記者李文馨、林欣漢／台北報導〕國民黨立委陳玉珍提案刪除公視廿三億元預算案，引爆文化界怒火。多位民進黨立委昨偕編劇王小棣、溫蓮忻、林映竹，導演陳世杰、李志薔等影視從業人員在立法院召開記者會。陳世杰說，當他們用人性討論時代悲劇，陳玉珍卻用意識形態毀掉公視成長的可能，痛批陳「中國那邊的主子還沒來就開始搞」。

演員出身的民進黨立委郭昱晴表示，邀影視文化界人士到場捍衛台灣影視產業，共同對國民黨立委刪減公共電視預算提案提出強烈譴責，也呼籲藍白勿挑戰人民底線。

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陳玉珍亂入記者會 爆口角衝突

陳世杰批 用意識形態毀掉公視

民進黨立委吳沛憶指出，今年好不容易編列史上最高的超過三百億元的文化預算，但委員會審查通過後被國民黨大規模刪除，陳玉珍一人就提案刪除了五十億元。

當與會者發言時，陳玉珍突然亂入記者會並爆發口角衝突，陳世杰拿起麥克風回擊，指陳玉珍到導演楊力州的臉書留言，要求公開罷免連署名單。他說，自己也是其中一員，「我叫陳世杰，請記住了，妳的主子還沒過來，現在就開始搞，中國那邊的主子」；陳玉珍則回，「又在講意識形態」。

陳世杰更指出，「當我們用人性、用政治，討論時代悲劇的時候，只有妳用意識形態毀掉公視成長的可能」。陳再回，「連查證都不會嗎？」郭昱晴則說，不要欺負工作者，不要與文化界為敵，雙方不歡而散。

國民黨團首席副書記長王鴻薇說，陳玉珍個人提案刪除政府對公視補助廿三億元，但國民黨團和教育委員會及提案立委協商後，對公視的廿三億元補助預算將刪除一％（二千三百萬元）。

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