04/09 各報重點新聞一覽

美國關稅政策引爆全球股災，台股連續兩日重挫，國安基金昨提前召開管理委員會，決議進場護盤。（記者田裕華攝）

2025/04/09 06:38

自由時報

備妥5千億銀彈 國安基金第9度啟動護盤

美國關稅政策引爆全球股災，台股連續兩日重挫，國安基金昨提前召開管理委員會，決議授權動用資金執行市場安定任務，以維護股市穩定，這是國安基金第九度進場護盤。

詳見備妥5千億銀彈 國安基金第9度啟動護盤。

請繼續往下閱讀...

發現新事證》新光三越氣爆 案情大逆轉 偵測感知器遭拆 瓦斯總開關未關

台中新光三越百貨公司二月十三日發生氣爆，奪走五條人命及卅八人輕重傷，台中市消防局日前公布鑑定結果為瓦斯（天然氣）氣爆，未說明瓦斯來源及起因，欣中天然氣公司則強調，裝修樓層施工前已封塞管線，事後檢測也無瓦斯洩漏。但據記者掌握，刑事偵辦單位台中地檢署已有具體調查進展，發現樓層的瓦斯總開關根本未關閉，而用於偵測瓦斯外洩的瓦斯感知器則遭拆除，欣中恐遭究責。

詳見發現新事證》新光三越氣爆 案情大逆轉 偵測感知器遭拆 瓦斯總開關未關。

詐團跨境吸收 攬越籍生當車手 檢起訴9人 7人是大學留學生

新竹縣新湖警分局發現轄內有大批越南籍來台留學的大學生捲入詐騙案件出任車手牟利，報請新竹地檢署指揮偵辦後，檢方昨天偵結，依組織犯罪、洗錢防制法，以及加重詐欺罪嫌起訴黃姓等九名越籍男女，其中七人具有來台大學生的身分，各自被求刑至少一年九個月。

詳見詐團跨境吸收 攬越籍生當車手 檢起訴9人 7人是大學留學生。

聯合報

美對等關稅今生效

美國對各國徵收對等關稅在台灣時間今天中午十二時一分生效，美國總統川普七日要求中國大陸撤銷對美國的報復關稅，否則將再加徵百分之五十關稅，大陸昨天回應奉陪到底。

詳見美對等關稅今生效。

二天摔掉2838點 國安基金決議護盤台股

台北股市本周兩個交易日重挫二八三八點，為穩定市場信心，國安基金昨天下午在台股收盤後召開臨時委員會議，決議進場護盤。這是國安基金第九次護盤，並創下宣布進場護盤時指數位於一萬八四五九點的最高紀錄。

詳見二天摔掉2838點 國安基金決議護盤台股。

中國時報

陸嗆奉陪到底 邀歐盟當隊友

美中關稅戰爭進一步激化。美國總統川普7日發文稱，若中國不撤回對美徵收34％關稅的報復措施，9日起對中國關稅將再提高50％。不過北京並不埋單，大陸商務部、外交部8日皆回嗆，如果美方一意孤行，中方必將奉陪到底。大陸總理李強8日並與歐盟執委會主席范德賴恩通電話，抨擊美國對所有貿易夥伴濫加關稅，而大陸將擴大開放，與歐盟等各國加強合作。

詳見陸嗆奉陪到底 邀歐盟當隊友。

5千億護盤 國安基金最快今進場

美國對等關稅9日上路，國安基金8日召開委員會議，決定啟動安定市場任務，最快今日進場護盤。在國安基金宣布5000億子彈上膛後，市場立刻展現提振效果，台指夜盤迅速翻紅，8日晚間上漲逾600點，漲幅逾3％，顯示國安基金干預立即有效，有穩定投資人信心作用。

詳見5千億護盤 國安基金最快今進場。

台中新光三越瓦斯氣爆奪走五條人命，檢方調查掌握新事證，發現樓層瓦斯總開關根本未關閉，用於偵測瓦斯外洩的瓦斯感知器也遭拆除。（資料照）

大批越南籍來台留學的大學生捲入詐騙案件出任車手牟利，新竹地檢署昨起訴黃姓等九名越籍男女，其中七人具有來台大學生的身分。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法