磁星劇烈耀斑爆發成鍊金場 研究解開宇宙「黃金謎團」

磁星模擬圖。（路透檔案照）

2025/04/30 23:20

〔編譯管淑平／綜合報導〕宇宙中比鐵還重的元素，如金、鉑，最初從何而來，一直是天文物理學上的一大疑問，根據一份29日發表的研究揭開這類稀有重元素的一個令人意外的來源：擁有強大磁場的磁星（magnetar）劇烈高能輻射爆發，估計宇宙10%金、鉑等重元素，都是因此形成。

根據美國國家航空暨太空總署（NASA）新聞稿和科學新聞網站Phys.org報導，磁星是高度磁化的中子星，磁場強度是地球磁場的數兆倍，在罕見情況下，當磁星發生類似地球上地震的「星震」，可能引發龐大的高能輻射爆發，稱為「磁星巨型耀斑（giant flare）」。

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2004年12月銀河系磁星SGR 1806-20發生巨型耀斑，輻射出的伽瑪射線，短短數秒就足以超越太陽百萬年的總能量輸出，當時歐洲太空總署（ESA）的INTEGRAL衛星觀測到一強一弱兩道訊號，相隔10分鐘出現，當時科學家只能解釋主要的強烈訊號，對於第二道較弱、但持續較久的訊號，20年來一直無法解釋。

美國哥倫比亞大學物理學教授梅茨格（Brian Metzger）和博士生帕特爾（Anirudh Patel），與紐約「熨斗研究所（Flatiron Institute）」旗下計算天文物理中心合作，重新檢視NASA和ESA的觀測資料，揭開當年那道較弱的訊號，正是金、鉑等重元素誕生，放射性衰變所產生的伽瑪射線餘暉，證實磁星巨型耀斑確實能產生大量重元素。

研究團隊指出，磁星巨型耀斑過程中，將外殼物質拋射到太空，觸發一連串被稱為「快中子捕獲過程（r-process）」的核反應，進而形成比鐵更重的元素。研究人員估算，光是2004年那次耀斑事件，就可能產生相當於地球質量3分之1的重元素，而銀河系中多達10%的金、鉑等重元素，可能都來自於磁星巨型耀斑，由於磁星在宇宙相對早期就已存在，因此，宇宙中第一批黃金可能就是這樣來的。

梅茨格說，「這確實是我們歷來僅第二次，直接見證這種重元素形成的證據」，「這是我們在了解重元素之誕生上的一大躍進」。天文學家另一次證實重元素形成來源，是2017年觀測到的一次雙中子星碰撞事件。不過，中子星碰撞事件在宇宙歷史上，發生時間太晚，無法解釋最早一批金等重元素的來源。

這份研究29日在《天文物理期刊通訊（Astrophysical Journal Letters）》發表。帕特爾說，「想到我的手機或筆電裡用到的一些（貴金屬），是在銀河系歷史上一場這樣的極端爆發事件中形成的，這真的很酷」。

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