發現新事證》新光三越氣爆 案情大逆轉 偵測感知器遭拆 瓦斯總開關未關

台中新光三越瓦斯氣爆奪走五條人命，檢方調查掌握新事證，發現樓層瓦斯總開關根本未關閉，用於偵測瓦斯外洩的瓦斯感知器也遭拆除。（資料照）

2025/04/09 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕台中新光三越百貨公司二月十三日發生氣爆，奪走五條人命及卅八人輕重傷，台中市消防局日前公布鑑定結果為瓦斯（天然氣）氣爆，未說明瓦斯來源及起因，欣中天然氣公司則強調，裝修樓層施工前已封塞管線，事後檢測也無瓦斯洩漏。但據記者掌握，刑事偵辦單位台中地檢署已有具體調查進展，發現樓層的瓦斯總開關根本未關閉，而用於偵測瓦斯外洩的瓦斯感知器則遭拆除，欣中恐遭究責。

欣中天然氣稱 樓層施工前已封塞管線

台中市消防局於上月廿八日公布鑑定結果，僅說是火花引爆瓦斯，未說明為何現場有大量瓦斯，是開關沒關、漏氣或管線內有餘氣？也未說明火源是吸菸（現場有菸蒂）或施工切割的火花引爆？已將採證及鑑驗結果送交台中地檢署。

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氣爆發生後，一度傳出最可能的原因是，瓦斯管線雖關閉，但管線內餘氣未排除，以致接觸火源後引爆。但知情人士分析，餘氣不可能釀成如此強大、帶來嚴重傷亡的爆炸威力，且施工前有機電人員詢問瓦斯管開關位置，說要處理管線，以及有工人聞到瓦斯味的廿分鐘後發生氣爆，顯示禍首不可能是管線內的餘氣。

新事證推翻餘氣引爆說 欣中恐遭究責

檢方綜合鑑定與調查所得的新事證，也推翻餘氣引爆一說，關鍵是設置在十二樓的消防設備瓦斯感知器遭拆除，以及該樓層的瓦斯總開關並未關閉，導致瓦斯主幹管及分歧管內充滿大量瓦斯，遇火源才釀成嚴重事故。

依目前調查所得，欣中公司恐難逃卸責任，但是否要負起刑事肇責，將由檢方認定。

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