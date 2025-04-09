詐團跨境吸收 攬越籍生當車手 檢起訴9人 7人是大學留學生

大批越南籍來台留學的大學生捲入詐騙案件出任車手牟利，新竹地檢署昨起訴黃姓等九名越籍男女，其中七人具有來台大學生的身分。（資料照）

2025/04/09 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣新湖警分局發現轄內有大批越南籍來台留學的大學生捲入詐騙案件出任車手牟利，報請新竹地檢署指揮偵辦後，檢方昨天偵結，依組織犯罪、洗錢防制法，以及加重詐欺罪嫌起訴黃姓等九名越籍男女，其中七人具有來台大學生的身分，各自被求刑至少一年九個月。

檢方起訴指出，九名越籍被告中有七男兩女，其中黃姓男子跟槃姓女子去年負責招攬陳男等六男一女來台大學生先後加入詐騙集團。這七名學生透過TELEGRAM通訊軟體擔任提款的車手，提領詐款交給黃男和槃女這兩個「車手頭」後，從中賺取每天兩千元到七千元不等的報酬。

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前述九人先由上游成員透過LINE等通訊軟體聯繫被害人，編造假投資、假購物、假租屋、假借款等情境，誘騙對方匯款到特定人頭帳戶後，再由七名來台大學生在新竹市香山區、北區等地的超商提領贓款。

「車手頭」黃男和槃女收款後，再統一在越南商店匯兌成越南盾，轉入上游「阿俊」等人所指定的帳戶。

透過通訊軟體或同學牽線 高額報酬為誘因吸收犯罪

檢方表示，詐欺犯罪集團近年呈組織化、跨境化趨勢，甚至吸收在台就學的外籍學生擔任車手，透過通訊軟體或同學、同鄉牽線，以高額報酬為誘因，藉生活壓力或資訊落差加以吸收利用外籍學生參與提款、洗錢等非法行為，本案就有多名來台求學的外籍學生涉入，嚴重危害社會治安與金融秩序，也對我國大學留學環境造成衝擊。

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