提六四、抗獨裁爭民主 中國頂大2教授實名發表「反共反習檄文」瘋傳

華南理工大學2名女教授林影和韓雙艷，近日實名發表反共檄文，引發熱議論。（圖翻攝自X平台）

2025/04/29 18:43

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕任教於中國頂大之一、廣州華南理工大學的2名女教授實名發表的反共檄文，在外網瘋傳，掀起熱議。她們批判中國共產黨近年一系列惹得天怒人怨的政策，還提起六四天安門悲劇在中國被刻意遺忘，呼籲中國人民奮起而戰，反對獨裁，爭取民主自由！

華南理工大學教授兼生物科學與工程學院院長林影、教授兼院長助理韓雙艷，近日攜手實名發表以「星星之火，可以燎原！」為題的檄文，主筆為林影，她在檄文開頭就寫道，自己是中國共產黨黨員，同時也是14億中國人之一，「在這片遼闊的土地上，我們親眼目睹了中國社會的沉淪與壓迫。四十多年來，中國共產黨通過不斷強化其專制政權，徹底控制了社會的各個層面，無論是政治、經濟還是文化，都在黨權的掌控下失去了獨立性。」

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「權力的集中過度，人民的自由被剝奪，民眾的呼聲被壓制，獨裁的政權正在逼近一個無法回頭的深淵。今天，我站在這裡，懷著無比沉痛的心情，向大家發出最強烈的呼籲：是時候站出來，反對這個壓迫我們、剝奪我們基本人權的政權，爭取民主與自由了！」

檄文接著洋洋灑灑列舉並批判習近平政權近幾年來的惡行惡狀，包括2018年3月11日中國全國人大修憲，廢除「國家主席連任不得超過兩屆」限制，讓習近平實質「稱帝」；武漢肺炎疫情期間出台「清零政策」影響數億中國人民生活、經濟，進而爆發一系列抗議活動，中共一度大規模鎮壓、逮捕抗議人士，文章直指從這就能看出，在中國連最基本的抗議自由都沒有；還有「996工作制」（早上9點上班，晚上9點下班，每週工作6天），無疑是壓榨勞工、青年的身體和心理健康，曾有一段時間掀起廣泛社會討論，但政府通過嚴格言論審查壓制了各界輿論。

檄文還特別提到六四事件，「天安門事件是中國近代史上最痛苦的一段歷史，然而今天的中國教育體制和社會環境，讓年輕一代幾乎無從了解這一歷史事實。任何提及天安門事件的內容都面臨著刪帖和封禁。這種歷史的封鎖與扭曲，讓中國的大學生陷入歷史的盲區，他們無法了解過去的痛苦，也無法從歷史中汲取教訓。」

檄文再次呼籲中國人民，尤其是大學生，「你們是國家未來的希望，也是社會變革的先鋒。今天我們面臨的困境不僅僅是一個政權的獨裁，而是一個社會的道德淪喪、法律虛無、人民痛苦的局面。你們的思想、你們的行動，將決定中國的未來，決定這個國家是否能夠從黑暗走向光明。如果今天你們不站出來，明天你們將成為另一個歷史的受害者。現在是你們發出聲音的時候了！你們不僅要呼籲自由、民主、公正，更要為自己爭取一個可以自由思考、自由選擇、自由表達的未來。」

林影和韓雙艷寫下她們的訴求：「第一，結束一黨專政，推行民主選舉。第二，恢復言論自由，保障新聞自由。第三，改善民生，建立公平社會。第四，建立法治社會，保障人民基本人權，嚴禁任意逮捕和審判異議人士。」

「親愛的同胞們，尤其是親愛的大學生們，你們有能力也有責任，為中國的未來發聲，我們要讓中國不再是一個充滿謊言和暴力的國度，而是一個充滿自由、民主、法治和公正的社會。在這個充滿挑戰的時刻，讓我們一起奮起，站出來反對習近平的獨裁，呼籲民主與自由，爭取每一個公民的基本人權和社會公正！你們的聲音，或許微弱，但若全體人民站起來，必定能夠撼動這個政權，點燃整個社會的變革之火！」

這篇檄文隨後在牆外瘋傳，掀起熱烈討論，2位教授不僅實名發表，還在檄文最後附上肖像照和親筆簽名，讓大批網友直呼敬佩，「這他X的不轉發我還是人嗎！」、「這篇檄文的內容雖然有些鬆散凌亂，但在大陸的高壓、恐怖的環境下，已是非常勇敢而珍貴的呼號了！」、「中國終於又有知識分子挺直了脊梁！聲援這些有理性、有良知的教授！期待更多的國人，尤其是青年人，加入反抗中共暴政的隊伍！」、「這兩個絕對是英雄令人敬佩，話說男的搞哪裡去了？白紙運動也都是女的帶頭開始」、「看到兩位女士揭竿而起，真的是感慨萬千。土共的統治已經把中國男人的血性，壓榨的幾乎陽痿了」。

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