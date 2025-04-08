美中關稅戰硬碰硬！川普稱中國也希望談判：但他們不知如何開始...

美國總統川普。（法新社）

2025/04/08 22:39

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕川普祭出「對等關稅」重拳，中國被課徵34%關稅，北京選擇硬碰硬，回祭34%報復性關稅，川普再嗆聲不撤回就再加徵50%關稅，中方今天（8日）放話「奉陪到底」。在外界關注中國硬槓美國關稅戰會如何發展下去之際，台灣時間8日晚間川普於社群稱，中國其實是希望跟他們達成協議，「只是不知道如何開始」。

中國宣布對美國進口商品加徵34%報復性關稅，川普7日痛批北京無視他提出「切勿報復」的警告，如果中國不在8日前撤回這34%的新增關稅，美國將自9日起再對中國加徵50%的額外關稅，中方所要求的會談也將全面終止。如果生效，加上川普今年1月甫上任就對中國實施的20%關稅，美國對中國進口產品的關稅稅率將達104%。但中國商務部今天（8日）回嗆，「若美方一意孤行，中方必將奉陪到底！」

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而川普今晚於「真相社交」（Truth Social）發文，提到稍早他和南韓代理總統韓悳洙通話，「我們談了很多，包括他們龐大且無法持續的貿易順差、關稅問題、造船產業、大量購買美國液化天然氣，以及我們合作在阿拉斯加興建的輸油管道，還有他們支付給美國的巨額軍事保護費用……。我們現在有機會為雙方達成一個很棒的協議，他們的高層談判團隊已經搭機赴美，目前看來一切順利。」

他接著說：「另外，我們也正在跟許多其他國家協商，每個國家都迫切想與美國達成相關協議，就跟南韓一樣，我們可以順便討論貿易與關稅以外的議題，並且把這些問題一併解決了，這種『一次搞定』的做事方法，真是既美妙又有效率！中國也非常希望跟我們達成協議，但遺憾的是他們不知道要如何開始，我們正在等他們主動聯絡，相信很快就會發生！」

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