小草發文稱「寧願被中國統一」 數千網友灌爆：海峽沒加蓋想滾請便！

一名過去曾在個人版面宣告「我小草我驕傲」的網友，近日在Threads上發文稱「我現在寧願被大陸統一，被賴清德統治度日如年」。（圖翻攝自Threads）

2025/04/09 00:37

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台海局勢動盪，台灣外有中國文攻武嚇不斷，內有一群只因不滿民進黨執政就鼓吹投降主義者。近日Threads上出現多個帳號發文，散播比起民進黨繼續執政，寧願被中國統一的論調，引發鄉民熱議。

一名過去曾在個人版面宣告「我小草我驕傲」的網友，近日在Threads上發文稱「我現在寧願被大陸統一，被賴清德統治度日如年」。該篇貼文曝光後至今已有逾57萬人次瀏覽，底下有不少帳號附和稱「以目前的處境來看，對岸的人民，對岸的發展，對岸的人才，遠遠超過我們台灣！」、「賴執政，爛到匪夷所思」。

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還有帳號一邊貶損台灣，一邊吹捧中國：「認真說，我還覺得大陸執政方式比民進黨好，民進黨喊著民主，實際獨裁專制。大陸雖然一黨獨大，但至少在層層體制上看得見建樹，想升官就只有拿出成績，隨便一個小縣城都能把觀光做出名目，創造經濟。反觀台灣呢？地方官員有什麼建樹？不是修路就是藉著考察出國玩，回來了又有什麼建設？執政黨只剩下對內製造紛亂搞對立的本事，對外還有什麼經濟價值？現在台灣所謂的民主還是民主嗎？」

不過更多的網友對原PO的想法，以及抱持類似看法的人不以為然，也有不少鄉民直指，說出這些話想在台灣網路上帶風向的明顯就是網軍，「直接除台籍後再搭飛機去中國入籍就可以，不要牽扯到別的台灣人」、「台灣海峽沒有加蓋ㄟ，想滾去對岸隨時都可以」、「好了啦網軍，好多的民主國家可以選，偏偏要選共產政權國家，然後用踩自己國家的方式去捧敵國，我們都知道你在做什麼中共外宣的伎倆」、「『認真說』也不會讓你的言論看起來比較有智慧，只覺得深思熟慮還說出反智言論，令人發笑。」

此外，反共網紅「八炯」也被釣出在該篇貼文底下留言，「你可以直接去泉州找林金城辦身分證啊，還有免還貸款，何必在等著被統一呢？」；創作歌手「徐小花」也直言，「你現在就可以去中國辦身分證，還可以貸款，馬上有車有房有習近平，不要在這邊該該叫！」；曾在香港長住的插畫家「爵爵」也怒斥，「你愛去不去不甘我們的事，但你別拉台灣人跟你陪葬！」

還有不少過去在中國生活過的台灣人，甚至是中國網友在留言區吐槽，「是哦！那小官說你家的房子要挖掉要建設觀光村哦！你還沒得抗議！不像民進黨獨裁專制，台灣房子老舊是因為政府尊重人民 不會隨便割你韭菜！歡迎你到中國住小縣城哦！」、「一黨獨大是政治，層層建設是經濟，兩者你卻混在一起，你敢在這裡批評民進黨，但如果被統治，你在微博批評共產黨試試，我保證你出大事」、「歡迎回歸，很簡單嘛一張機票的事，不用在這瞎逼逼」、「我是對岸的，你們覺得中共好大概是智力不足」。

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