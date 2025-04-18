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    週六高溫飆33度！ 北部午後有雨

    週六水氣增多，午後雷陣雨機率較高，未雨時仍有陽光露臉、氣溫悶熱。（記者田裕華攝）

    週六水氣增多，午後雷陣雨機率較高，未雨時仍有陽光露臉、氣溫悶熱。（記者田裕華攝）

    2025/04/18 21:31

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕週六（19日）水氣較多，北部地區有零星短暫陣雨，白天高溫可來到33度，入夜後低溫約23度。

    中央氣象署預報，週六（19日）鋒面掠過，環境不穩定，不過主要影響是北部地區，偶有零星短暫陣雨，其他地區仍維持多雲到晴，留意午後北部、東北部地區及各山區有局部短暫雷陣雨。

    溫度方面，各地低溫普遍為22至24度，而高溫東半部為28、29度，西半部則可以來到31到33度，局部溫度會再更高一些，感受高溫悶熱，戶外活動請做好防曬並多補充水分；離島部分，澎湖多雲時陰，氣溫23到28度，金門陰短暫陣雨或雷雨，氣溫22到27度，馬祖陰短暫陣雨或雷雨，氣溫21到26度。

    天氣風險公司指出，週末將有另一道微弱鋒面略過北部海面，雖然鋒面強度不大，對本島的直接降雨影響有限。但午後因大氣對流，天氣偏不穩定，午後雷陣雨機率較高，週末若前往山區，提醒民眾攜帶雨具。白天期間雖偶有雲層遮蔽，未雨時仍有陽光露臉、氣溫悶熱，建議防曬並適時補充水分。

    紫外線指數部分，週六台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、澎湖縣為「高量級」；其餘縣市均為「中高量級」。

    ​空氣品質方面，週六鋒面通過台灣北部海面，環境風場為偏南風至西南風，北部位於下風處，污染物稍易累積。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

    週六西半部高溫可達33度。（擷取自中央氣象署網站）

    週六西半部高溫可達33度。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，週六台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、澎湖縣為「高量級」；其餘縣市均為「中高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，週六台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、澎湖縣為「高量級」；其餘縣市均為「中高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    週六花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    週六花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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