行政院盤點對美7類「非關稅」貿易障礙 我將積極排除

行政院經貿辦表示，因應美國對等關稅，政府將透過談判，全力爭取改善對等關稅，除從「零關稅」開始談起外，也會積極解決台美多年來非關稅貿易障礙。（資料照）

2025/04/09 06:53

〔記者鍾麗華／台北報導〕因應美國對等關稅，行政院經貿辦表示，政府將透過談判，全力爭取改善對等關稅，除從「零關稅」開始談起外，也會積極解決台美多年來非關稅貿易障礙，而經貿辦並已盤點出7大類障礙，包含數量限制、海關障礙、技術性貿易障礙、檢疫措施、智慧財產權保護、服務業障礙、投資障礙。

除美對台貿易逆差外，經貿辦指出，美方認為核課對等關稅的考量因素還包括：對美商收取不公平、歧視性國內稅款，如加值稅（VAT）、數位服務稅等；對美國產品採取非關稅貿易障礙；匯率操縱等。而非關稅貿易障礙為美方評估貿易夥伴是否公平的重要指標，我方將積極排除非關稅貿易障礙。

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美國貿易代表署（USTR）日前公布「2025年對外貿易障礙評估報告」，點名台灣仍對美規車設置技術性貿易障礙，部分美國車商希望定期引進新款美製車型來促進消費者對自家品牌的興趣，但在台灣遭總量管控等問題。此外，美方也關切台灣要求落實豬肉產品原產地標示，及對某些美牛產品實施繁瑣檢查的做法，錯誤地暗示美國產品有食安問題。

對於非關稅貿易障礙，行政院副院長鄭麗君日前接受本報專訪時表示，在兼顧國民健康及糧食安全下，建設性面對美方長期關注非關稅貿易事項，對於不合理之處，可以來調整，但若涉及法律，必須要朝野合作；調整過程也會面臨我國產業結構的升級轉型，需要朝野和民間一起努力共同面對結構調整。

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