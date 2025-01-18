美前副總統訪台 拜會賴總統 彭斯：持續為強健台美關係發聲

賴清德總統昨接見首次來訪的美國前副總統彭斯（左），感謝其積極強化台美合作，促成對台軍售常態化，致力加深台美經濟夥伴關係。（取自賴清德臉書）

2025/01/18 05:30

〔記者蘇永耀／台北報導〕賴清德總統昨會見首次來訪的美國前副總統彭斯，感謝其積極強化台美合作，促成對台軍售常態化，也致力加深台美經濟夥伴關係，力挺台灣的國際參與。總統期盼未來台美夥伴關係更加堅實，促進世界和平穩定，以及雙方在經貿和產業等領域更多的交流。彭斯說，美國是個太平洋國家，並致力於維持現狀。他將持續為強健的台美關係發聲，捍衛雙方及自由世界的安全與利益。

賴感謝彭斯 積極強化台美合作

賴清德提到，川普首任政府期間，因為彭斯的大力支持，台美關係提升到前所未有的高度。賴指出，當前，中國對台灣的文攻武嚇不斷，中國和俄羅斯、北韓、伊朗等威權政體持續合流，更對民主國家帶來嚴峻的挑戰。相信當台美夥伴關係更加堅實，維持世界和平穩定的力量也會更加壯大。

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賴強調，期待繼續與美國新政府及國會攜手合作，促進雙方在經貿和產業等領域更多的交流。

彭斯：捍衛台美雙方安全、利益

彭斯致詞時說，他要感謝賴總統勇敢無畏的領導，並代表多數美國人民表達對台美關係的支持。台美夥伴關係是基於自由、法治及尊重人權等共享價值，超越地理和文化限制，雙方也享有共同利益，對中國在台灣海峽及印太區域日益增強的挑釁行為，美國人民也深切關注。

彭斯說，中國想要改變現狀，美國、台灣和區域內其他盟友則希望維持創造非凡成長和繁榮的環境。彭斯並祝福賴總統和台灣人民，強調如同台灣永遠不會放棄自由一樣，他也將持續為強健的台美關係發聲，捍衛雙方及自由世界的安全與利益。

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