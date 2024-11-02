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    首頁　>　生活

    澎湖天使之音展活力 縣長陳光復同樂高歌

    澎湖縣身障協會舉行歌唱比賽，參賽者都使出渾身解數。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣身障協會舉行歌唱比賽，參賽者都使出渾身解數。（記者劉禹慶攝）

    2024/11/02 16:24

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕音樂是治癒人心最快的管道！澎湖縣慢飛天使協會今（2）日在澎湖縣身障中心舉行「天使之音傳達天際、活力同樂飆歌」活動，縣長陳光復、議長陳毓仁都出席活動，肯定身障朋友勇敢走出來，有勇氣面對社會，用歌唱抒發情感，展現人生舞台。

    陳光復表示，社會大眾對於身心障礙者權益應予重視，對於他們完整平等的人權、基本自由，與生俱來的人格尊嚴更應尊重。澎湖縣政府也會在環境無礙、機會平等、公平參與、權益保障、資訊可及等各方面持續努力，讓身障者獲得更多的理解和支持。

    陳光復表示，唱歌可以抒壓，讓心情感到愉快，增加自信心，期盼藉由比賽，互相切磋，唱出快樂、唱出夢想、盡情表現自己，並結交不同生活領域的朋友。歌唱比賽是由社團法人澎湖縣慢飛天使服務協會舉辨，分成身心障礙組與社會組2個組別，共有25位身心障礙者及10位社區民眾報名。現場還有由45位身心障礙家屬們所組成的熱血應援團，為所有選手加油。

    在現場觀眾掌聲簇擁下，陳光復當場高歌「媽媽請你也保重」，渾厚嘹亮的歌聲，讓台下聽眾聽得如痴如醉，也吵熱活動氣氛。參賽者個個有備而來，妝髮打扮、歌唱技巧不輸職業等級，陳光復和議長陳毓仁、理事長吳仁祥也自掏腰包，為賽事加碼獎金。

    澎湖縣長陳光復、議長陳毓仁，都到場為身障朋友加油打氣。（圖由澎湖縣政府提供）

    澎湖縣長陳光復、議長陳毓仁，都到場為身障朋友加油打氣。（圖由澎湖縣政府提供）

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