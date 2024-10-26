單手折衣、開罐！多元輔具助攻 身障失能者輕鬆過生活

小朋友用筷子輔具，左手輕鬆夾菜。（記者顏宏駿攝）

2024/10/26 17:59

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣二林鎮喜樂保育院今天於二林工商舉辦「多元、尊重、融合、無礙～CRPD（身障者公約）嘉年華會」。活動中除了多位公益藝人、身障者才藝表演外，現場也展示多項輔具，讓身障者或其家屬可以不費力完成平日生活的動作。

這些輔具非常多元，例如單手就能折衣服，用左手也能輕輕鬆鬆拿筷子夾菜，單手洗奶瓶或單手打開罐子，縣府社會處身障福利科長陳奎林說，這些輔具都是專家利用人體工作研發出來，主要目的是輔助身障者或高齡長輩能輕鬆地完成生活的動作。

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他說，很多家人因為不諳其法，家人一旦失能就往機構送，其實最好的機構還是在家裡或社區，如果能利用多功能輔具，讓輕微失能者也能自己生活，不僅能讓其有成就感，也能減輕家人的經濟負擔。

今天的活動由喜樂保育院與瑪喜樂社福基金會的心智障礙青年共同規劃與舉辦，充分體現了融合與參與的精神，喜樂保育院林玉嫦院長表示，喜樂創立至今已服務身心障礙者長達59年，從機構內的照護服務延伸至社區支持，通過多樣化的活動幫助身心障礙者提升生活品質，增進休閒樂趣。

林玉嫦說，透過此次CRPD嘉年華活動，持續展現推動身心障礙者服務的承諾，促進社會對身障者的認識與尊重，建立真正無礙且包容的社會環境。邀請所有社區民眾一起來參與，與身心障礙者共同創造更美好的明天。

這是單手洗奶瓶器。（記者顏宏駿攝）

公益藝人梁幼南上台表演。（記者顏宏駿攝）

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