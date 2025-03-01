川普與澤倫斯基會面激烈對罵！白宮下逐客令 美烏談判破局

美國總統川普及副總統范斯與烏克蘭總統澤倫斯基週五在白宮會面，現場直播時卻爆發對罵衝突。（彭博社）

2025/03/01 07:49

首次上稿 06:54

更新時間 07:49

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）及副總統范斯（JD Vance）2人與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）週五在白宮橢圓形辦公室會面，現場直播時卻爆發對罵衝突，澤倫斯基已被要求提前離開白宮，極其不友善的表現凸顯美國對基輔的援助未來充滿極大不確定性。

請繼續往下閱讀...

綜合外媒報導，澤倫斯基週五前往白宮與川普會面，原本預計簽署關鍵礦產的協議，該協議成為美國繼續支持烏克蘭的關鍵。在川普宣布這項決定與簽署之前，他在橢圓形辦公室與澤倫斯基舉行會晤，卻演變成一場對罵，川普和范斯都指責烏克蘭領導人不尊重。

川普和范斯嚴厲批評澤倫斯基沒有對美國的支持表現出足夠的感激，並大聲疾呼，指責澤倫斯基在烏克蘭遭入侵超過3年的情況下，阻礙與俄羅斯達成和平協議。

川普對澤倫斯基說「你現在的處境確實不太好，讓自己陷入非常糟糕的境地」，「您現在還沒有底牌，有了我們，您就可以開始擁有籌碼」，澤連斯基則回應「我不玩牌」。來回爭論後，川普提高聲量說：「你們在拿數百萬人的生命賭博，在拿第三次世界大戰來賭博。」范斯則指責澤倫斯基對美國東道主「不尊重」，川普還補槍：「你的行為並沒有表現出那麼的感激。」范斯還質問澤倫斯基「你說過一次謝謝嗎？」

白宮官員稱，在交談結束後，美烏雙方領導人走進不同的房間，川普下令要求澤倫斯基離開，澤倫斯基提出抗議並希望繼續談判但被拒絕。至於原定的聯合記者會也取消，澤倫斯基提前搭車離開，未簽署美烏稀土礦產協議。

與川普爆發激烈衝突後，澤倫斯基在X發文表示，「感謝美國，感謝你們的支持和這次訪問。感謝美國國會和人民。」他強調，烏克蘭需要公正和持久的和平，他們正在為此而努力。烏克蘭國防部在Telegram上回應：「我們有自己的事情要做，榮耀歸於烏克蘭。」

川普也在自家「真實社群」（Truth Social）發聲明表示，「我確信，如果美國參與其中，澤倫斯基總統還沒有做好和平的準備，他在美國總統辦公室裡對美國表現出不尊重，當他準備好和平時他就可以回來。」

美國總統川普及副總統范斯與烏克蘭總統澤倫斯基週五在白宮會面，現場直播時爆發對罵衝突。（彭博社）

澤倫斯基提前搭車離開白宮。（彭博社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法