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    雨過天晴 「神祕的藍色巨馬」出現在安平

    巨型「雨馬」降臨台南安平林默娘公園停車場。（擷自黃偉哲臉書）

    巨型「雨馬」降臨台南安平林默娘公園停車場。（擷自黃偉哲臉書）

    2024/11/02 06:28

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕因為天雨氣候加上山陀兒、康芮颱風接連影響而延期的紙風車劇團最經典戲劇「雨馬」，今（2）日就要和大家見面，10公尺高的藍色巨馬已出現在安平，讓人感到十分震撼！

    台南市長黃偉哲在臉書發文分享活動訊息，雨馬可是近10年來，劇場界最巨大的行動藝術創作，結合客家音樂、特技與聲光特效於一身的經典鉅作，歡迎大小朋友把週末的時間空下來，一起來安平感受雨馬的迷人魅力，絕對是孩子們最難忘的回憶。

    改編自文化部長李遠（作家筆名小野）兒童繪本的紙風車劇團《雨馬》，原訂8月份於台南演出，因氣候不佳而延期，終於在11月份重新回歸！

    這座高10公尺、體重7噸的客家文化大使「雨馬」，身穿代表喜氣、富貴的花紋，以及客家阿婆兒時零嘴「餘甘子」的客家花布，演出結合歌舞、特技、LED特效，並以華、客雙語進行演出，是富含客家文化及深受大人小孩喜愛的客家親子音樂劇。

    幸福彩虹的藍色巨馬，降臨台南，與安平夕照相輝映，吸引不少路過民眾目光，拍下巨姿身影照片放在網路社群分享，未演先轟動，網友留言：「雨過天晴」、「台南好幸福」、「雨馬帶來彩虹」。

    演出日期11月2、3日，演出時間16:00、17:30、19:00、20:00（每日4場，兩日共8場），演出地點在林默娘公園停車場。

    10公尺高的巨馬降臨在台南安平林默娘公園停車場，相當吸睛。（沈統斐提供）

    10公尺高的巨馬降臨在台南安平林默娘公園停車場，相當吸睛。（沈統斐提供）

    「雨馬」與安平夕照相輝映。（沈統斐提供）

    「雨馬」與安平夕照相輝映。（沈統斐提供）

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