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    康芮吹到大樓晃動！氣象專家分析歷年風王 網憶：這颱風超難忘

    台北市今晨到處都有路樹躺平在路中央，上班像「障礙賽」。（記者叢昌瑾攝）

    台北市今晨到處都有路樹躺平在路中央，上班像「障礙賽」。（記者叢昌瑾攝）

    2024/11/02 05:53

    首次上稿 11-01 23:36
    更新時間 11-02 05:53

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕颱風康芮強風豪雨狂虐各地，有台北網友說，他明顯感受到住的大樓被風吹到在晃動，氣象專家賈新興也整理了歷年資料，分享歷年來台北觀測站測出的最強陣風記錄。

    網友在PTT以「台北風大到我覺得大樓在晃的錯覺」發文說，自己明顯感受到住家大樓被康芮的強風吹到在晃動，他嚇得直呼，「應該是錯覺，但台北這風也太大了吧」。

    氣象專家賈新興也在臉書分享，大台北地區住高樓的民眾應該都有感受到康芮颱風呼呼的風切聲，甚至還會明顯感受到搖晃，因此他整理出了侵台颱風期間，台北站出現最強陣風的紀錄。

    從圖表中可以發現，台北站測出最強陣風的風王是2005年的泰利颱風，最強陣風高達49.3m/s，第二名則是1962年的歐珀颱風，最強陣風49.1m/s，第三名是1977年的薇拉颱風，最強陣風47.7m/s，昨天康芮颱風所測到的記錄則是29.1m/s。

    網友紛紛留言說，「蘇迪勒颱風雖然看起來排名在後面，但吹了12到18小時，真的很難忘超級有感，其他颱風頂多吹5、6小時」、「2005年泰利印象深刻，在莒光服役時泰莉經過馬祖，14級的風整個營舍都在晃動，同年還經歷了海棠」、「還有跟這顆康芮一樣的十月颱龍王」、「小時候印象來的颱風真的都超猛，看這個資料以前的風速真的都還比這次更兇」。

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