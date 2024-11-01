康芮來襲桃園原水濁度狂飆 台水：淨水時間延長供水無虞

康芮挾帶豪雨，以及石門水庫洩洪，桃園各淨水廠原水濁度逾3000NTU。（北水分署提供）

2024/11/01 20:49

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市近日受康芮颱風及石門水庫洩洪影響，各淨水廠原水濁度逾3000NTU，台灣自來水公司第二區管理處指出，因原水濁度較高，淨水廠淨水時間較久，不過出水水質仍維持2NTU以下，供水正常。

台水公司第二區管理處副處長吳文忠今天表示，康芮颱風期間，石門水庫洩洪放出來的水，原水濁度逾3000NTU，包括平鎮、大湳淨水場等，透過淨水處理作業，出水水質維持2NTU以下，中壢的出水量稍微少一點點，但仍足夠民眾使用，供水量今午1、2點間就全部正常。

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吳文忠說明，產水製程包括初步沉澱、混擬、形成膠羽、沉澱，加藥，再送至清水池送水，原水濁度較高，代表含泥量多，在混擬、膠羽、沉澱的程序上，耗費時間較久，因此產出水量比正常時少一點。

吳文忠說，復興區因今天上午還沒復電，台七線搶通後，台水公司第二區管理處今早即派14人前往災區供水搶修，運送發電機到百吉、圓山加壓站，另啟動新峰加壓站的發電機，同時調度2部水車，解決居民用水需求，今午3點全區恢復供水。

吳文忠說，台水人員在颱風時需隨時待命，處理突發狀況，哪邊停水、管線爆管，就得處理，這次復興區風災，因多處路樹倒塌壓倒電桿，停水停電狀況比水質濁度還嚴重，停水戶數達839戶，因此台水直接送電上去，以利供水，這些出勤的工作人員，於恢復供水後仍需待命，待台電搶修完恢電供水，才能回家。

台水公司調度2部水車至復興區，解決居民用水需求。（台水公司第二區管理處提供）

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