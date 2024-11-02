為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台北夜市「十大神美食」出爐！延三夜市包辦半數成最大贏家

    今年的台北夜市打牙祭活動票選結果出爐，延三夜市成最大贏家。圖活動宣傳照。（取自蔣萬安臉書）

    今年的台北夜市打牙祭活動票選結果出爐，延三夜市成最大贏家。圖活動宣傳照。（取自蔣萬安臉書）

    2024/11/02 16:35

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今年的台北夜市「十大神美食」票選結果出爐，台北市16大夜市共129個攤商參與角逐，延三夜市以5道經典美食成為最大贏家，其他得獎者包括寧夏、南機場及臨江街夜市，由台北市副市長林奕華頒發獎牌，象徵台北夜市美食的最高榮譽。

    今年第15屆台北夜市打牙祭的「夜市十大神美食」票選活動揭曉，入選名單中，延三夜市奪得5席，包括蔘源藥頭排骨（藥頭排骨湯）、台南鱔魚麵熱炒專家（鱔魚意麵）、延三鐵板炒飯（肉絲蛋炒飯）、汕頭老牌四神湯（綜合湯）及周胖子鮮果汁（木瓜牛奶）。

    寧夏夜市則有林振櫂燒麻糬（綜合麻糬冰）、發發東山鴨頭（鴨頭）入選；南機場夜市則以捲捲村（提拉米蘇花生卷冰淇淋）、馬祖奶茶（馬祖藍眼淚）獲獎；臨江街夜市的五哥肉夾饃（肉夾饃加蛋）則成為該夜市唯一入選的美食。

    台北市市場處表示，「台北夜市打牙祭」連續15年舉辦，透過網路票選並搭配抽獎活動，吸引眾多市民及網友參與，讓投票人次屢創新高。市場處指出，此活動旨在推廣台北夜市的多元文化，並預計於明年推出「2024台北夜市打牙祭」中英文版美食地圖，供市民和觀光客免費索取，按圖索驥，嚐遍台北夜市經典美食。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播