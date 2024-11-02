台北夜市「十大神美食」出爐！延三夜市包辦半數成最大贏家

今年的台北夜市打牙祭活動票選結果出爐，延三夜市成最大贏家。圖活動宣傳照。（取自蔣萬安臉書）

2024/11/02 16:35

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今年的台北夜市「十大神美食」票選結果出爐，台北市16大夜市共129個攤商參與角逐，延三夜市以5道經典美食成為最大贏家，其他得獎者包括寧夏、南機場及臨江街夜市，由台北市副市長林奕華頒發獎牌，象徵台北夜市美食的最高榮譽。

今年第15屆台北夜市打牙祭的「夜市十大神美食」票選活動揭曉，入選名單中，延三夜市奪得5席，包括蔘源藥頭排骨（藥頭排骨湯）、台南鱔魚麵熱炒專家（鱔魚意麵）、延三鐵板炒飯（肉絲蛋炒飯）、汕頭老牌四神湯（綜合湯）及周胖子鮮果汁（木瓜牛奶）。

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寧夏夜市則有林振櫂燒麻糬（綜合麻糬冰）、發發東山鴨頭（鴨頭）入選；南機場夜市則以捲捲村（提拉米蘇花生卷冰淇淋）、馬祖奶茶（馬祖藍眼淚）獲獎；臨江街夜市的五哥肉夾饃（肉夾饃加蛋）則成為該夜市唯一入選的美食。

台北市市場處表示，「台北夜市打牙祭」連續15年舉辦，透過網路票選並搭配抽獎活動，吸引眾多市民及網友參與，讓投票人次屢創新高。市場處指出，此活動旨在推廣台北夜市的多元文化，並預計於明年推出「2024台北夜市打牙祭」中英文版美食地圖，供市民和觀光客免費索取，按圖索驥，嚐遍台北夜市經典美食。

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