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富二代玩遍全球認定「這國」最好玩 網附和：整體最舒服的

網友附和說，日本不一定是最好玩，但整體的旅遊體驗是最舒服的。（情境照）

網友附和說，日本不一定是最好玩，但整體的旅遊體驗是最舒服的。（情境照）

2024/11/02 06:55

首次上稿 00:48
更新時間 06:55

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以「朋友說走遍世界還是日本好玩」為題的文章在PTT上引發討論，原PO說，朋友是有美國國籍的台灣富二代、上市公司董事長長子，曾在英國留學，也走訪過歐洲、北美洲、南美洲、非洲及南極洲。環遊世界、旅居各國後，朋友還是認為「日本最好玩」；引發網友附和說，「不一定是最好玩，但整體的旅遊體驗是最舒服的」。

貼文寫道，富二代朋友說，「世界玩了一圈，還是日本最好」，他形容北美洲除了壯觀的自然風景別無其他、南美洲「又黑又危險」、北非與南非則「沒什麼好玩」；對於南極洲、埃及與印度，他興致缺缺，而澳洲則適合愛海人士或退休生活。

相較之下，日本距離台灣近、四季美景宜人、治安良好、交通便捷且食物美味，讓人玩得放鬆安心。這番感想引發網友討論，有人深感共鳴，認為日本乾淨、治安好，是很值得去旅遊的地方。「日本就是舒服」、「美食和海鮮就值回票價」，「日本玩起來沒壓力，讓人一去再去」。

也有網友懷疑，「拿一個國家比兩個州？」、「那他肯定不夠有錢」，甚至有網友認為「沒去過尼泊爾登山、去過夏威夷浮潛，怎能說走遍世界？」

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