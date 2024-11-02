4企業做公益 捐嘉義縣消防裝備

企業集結捐贈嘉義縣消防局多功能訓練平台斜坡架等訓練設施。（嘉義縣消防局提供）

2024/11/02 16:23

〔記者林宜樟／嘉義報導〕為提升消防救災量能，寶格建設公司、強靂公司、台灣國際職業婦女協會嘉義百合分會及快譯通公司今天下午捐贈嘉義縣消防局多功能訓練平台斜坡架及消防裝備，縣長翁章梁到場感謝企業做公益，造福社會。

寶格建設公司董事長呂武錦、強靂公司董事長林銘賢、總經理林辰宇、台灣國際職業婦女協會嘉義百合分會創會長蔡佳靜及快譯通公司人事部經理黃秀玲經理等今天參與捐贈儀式，共捐贈多功能訓練平台斜坡架、涼感巾、特搜服16套及個人裝備如頭燈、救助鞋、救助服、腰帶等；企業代表表示，因瞭解嘉義縣消防經費有限，需各式消防救災及訓練設備，因此集結各方力量捐贈訓練設備及裝備，供特種搜救隊訓練使用。

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翁章梁說，企業捐贈的設備、裝備，可供消防人員執行日常基礎訓練及專業繩索、水泥破壞切割、木材支撐等地震搜救專業訓練工作，使消防救災工作能更臻完善。

嘉義縣消防局長蔡建安說，特種搜救隊積極參與國家認證工作，未來將遵循國際搜救規範，與世界接軌，以提昇嘉義縣地震搜救量能，感謝企業善舉，提升災害搶救能量。

各項訓練裝備及設備將提升救災量能。（嘉義縣消防局提供）

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