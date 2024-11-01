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    日月潭花火節延至11/16 旅宿訂房遞延、取消爆爭議

    日月潭花火節因康芮颱風延至16日舉辦，潭區飯店、民宿處理住客訂房延期、取消或退款時，出現不同調情況。（記者劉濱銓攝）

    日月潭花火節因康芮颱風延至16日舉辦，潭區飯店、民宿處理住客訂房延期、取消或退款時，出現不同調情況。（記者劉濱銓攝）

    2024/11/01 17:10

    〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭花火節原定2日舉辦台哥大花火音樂會，但受康芮颱風過境影響，活動延至16日，潭區飯店近日忙著處理訂房改期或取消事宜，不過臉書網友反映民宿不予延期、取消也不退押金，使得潭區旅宿業的處理標準「不同調」引發議論。

    日月潭風景區管理處表示，2日的花火音樂會舞台搭建因受颱風影響，為確保工程人員、演出團體，以及觀眾與設施的安全，才會將水社中興停車場的花火音樂會延至16日，連同在向山遊客中心的日月潭紅茶文化季，也跟著延至16、17日，屆時在同場地的活動內容不變，水社仍有演唱會與花火表演，民眾仍可免費欣賞。

    潭區飯店業者則說，原本2日的花火節訂房早已客滿，但因颱風攪局，近日都在忙更改訂房事宜，有不少民眾因花火節延期，選擇將訂房順延至16日，惟花火節系列活動期間飯店幾乎都是9成滿，在可釋出房間有限的情況下，加上取消住房會酌扣訂金，大多數的住客仍選擇如期入住，取消的情況相對少數。

    惟有部分民宿不予取消、延期甚至退費情況，台灣民宿協會理事長彭成裕表示，依照訂房定型化契約，在入住日前1天取消住房可扣80%訂金，在入住日前2至3天可扣70%訂金，消費者若與民宿未有特別約定，可依此爭取權益。

    不過民宿遭遇活動延期，甚至被住客要求退房、退款，其實也是很無奈，畢竟一間民宿房間最多15間，若被退光對業者也是一大損失，甚至已準備的餐食成本都要自行吸收，其實業者與民眾不妨換位思考，日月潭就算沒有放煙火，秋天景色也是很美，民宿也可盡力協助住客延期或規劃行程，以達雙贏局面。

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