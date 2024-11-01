星宇推要價近萬元A350高訂款飛行夾克 ITF旅展首度亮相

星宇航空推出高訂款飛行夾克。（星宇航空提供）

2024/11/01 17:09

〔記者吳亮儀／台北報導〕ITF旅展今天（1日）起開跑，星宇航空新推出A350高級訂製款，以50年代美國空軍專為極寒地區設計的N-2B飛行夾克為原型，單件售價近萬元。此外，星宇也推旅展全航線85折起，港澳線更下殺8折起，星宇小舖旅展限定9折優惠。

星宇航空A350高級訂製款飛行夾克的原型N-2B，是美國空軍專為駐紮極地的飛行員設計的禦寒衣物，參考美洲北部原住民傳統服飾設計而成，其特色為可拆卸帽子及領毛，帽子中間配有拉鍊，拉下後是帥氣批肩，具備多種穿著方式。

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夾克全身上下配備近10個口袋，提供便利收納空間，短板下擺則讓飛行員在寒冬依舊能靈活執勤。A350高級訂製款飛行夾克採用高雅神秘的「岩灰」，賦予精緻質感，保留經典帥氣風格的同時，還加入多樣星宇航空設計巧思，右胸前繡上星宇航空飛行員制服同款飛行胸章、內裏參考A350頭等艙隔板菱格紋並加入機身插畫以及機型資訊。

星宇航空表示，自星宇小舖2020年推出首件A321neo飛行夾克後，陸續推出A330neo、A350款式，每次推出都受到各界熱烈歡迎。本次推出A350高級訂製款性能及質感大幅提升，提供航空迷們全新進階選擇。

星宇航空A350高級訂製款飛行夾克今天正式開賣，售價每件8880元，通路包含星宇小舖以及星宇航空形象門市，並於ITF台北國際旅展星宇航空攤位實體販售。

此外，星宇航空ITF旅展全航線85折起，港澳線8折起，10月16日線上旅展開跑後到11月4日期間，在星宇航空官網、APP購票憑證即可兌換好禮，每日限量100份。單筆消費滿一萬元加碼參加抽盲盒，有機會抽中亞洲區不限航點商務艙來回機票、不限航點經濟艙來回機票、星宇航空 COSMILE 獎勵哩程3萬哩 、星野集團飯店住宿券等多樣好禮。

星宇航空推出高訂款飛行夾克。（星宇航空提供）

星宇航空推出高訂款飛行夾克。（星宇航空提供）

星宇航空推出高訂款飛行夾克。（星宇航空提供）

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