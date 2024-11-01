澎縣議長引薦 桶盤福海宮贈家扶、博幼基金會及樂朋家園各12萬元

桶盤福海宮透過議長陳毓仁引薦，捐贈善款給慈善單位。（澎湖縣議會提供）

2024/11/01 16:58

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕透過澎湖縣議會議長陳毓仁引薦，今（1）日桶盤嶼福海宮主任委員蘇德成，偕同該廟總幹事顏長和以及總務蘇文從等人，前往澎湖縣議會拜會，將愛心善款交予家扶基金會、博幼基金會，以及樂朋家園，各新台幣12萬元。

蘇德成表示，取之於社會，用之於社會，支持陳議長邀集大家一起存好心、做好事。更表示，桶盤福海宮有這個機會能夠回饋社會，是所有桶盤人的驕傲與榮幸。除了感謝各單位對於社會服務不遺餘力，更希望將這份愛心延續下去，讓社會中的每一個角落都充滿溫暖。

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陳毓仁表示，看見蘇主委、顏總幹事，以及桶盤福海宮所有工作夥伴們的愛心善舉，令人感動，寒冬臘月需要暖陽、狂風暴雨需要遮擋，其實本縣各角落裡，還是有許多制度下照顧不到的弱勢家庭需要關懷，需要大家的援手幫助，期許藉由福海宮的拋磚引玉，吸引更多朋友一起投入公益的行列，讓陽光照進社會的每一個角落。

家扶基金會、博幼基金會，以及樂朋家園都是澎湖服務案件量大的單位，也是澎湖縣眾多家庭的強力支柱。然而隨著服務對象增加，經費儼然成為最現實的困境，除了開源節流以外，最大的來源就是來自各界的捐款。

今日桶盤嶼福海宮為3個單位帶來極大的協助，家扶中心主任陳玉如、博幼基金會主任許嘉雯以及樂朋家園主任吳美娟都懷著感恩的心受贈，並表示會帶著社會大眾的支持與鼓勵，落實服務、實踐善的循環。

樂朋家園、澎湖家扶及博幼基金會，分別獲得善款。（澎湖縣議會提供）

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