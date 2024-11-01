台7甲線解除預警性封閉 梨山近4000戶停電

中橫公路86公里左右沿線邊坡嚴重坍方。（谷關工務段提供）

2024/11/01 14:01

〔記者張軒哲／台中報導〕康芮颱風逐漸遠颺，但昨日強風導致大梨山地區台7甲線及台8線嚴重災情，谷關工務段今日指出，目前台7甲線52公里至45公里武陵到思源路段，經過清理目前可單線通行，自今日（1）中午12時解除預警性封閉。立委何欣純今日關切，大梨山地區交通與用電情況。

公路總局谷關工務段今日指出，自昨（31）日起持續清理大梨山地區災情到深夜，終於在今（1）日搶通台7甲線，但沿線倒木、泥流仍待清理，籲請用路人小心駕駛；另外台8線梨山往大禹嶺方向，沿線樹木倒塌壓斷電線、電桿眾多，梨山監工站站長朱瑞宏正帶領機具、台電人員一路挺進，期能儘速搶通台8線96公里碧綠溪明隧道阻斷。

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此外，台8線因77公里靈甫橋路段邊坡含水量高，土石泥流還在無預警流出，工務段持續守視待邊坡穩定隨即進場，所幸已打通新佳陽部落到德基單線通車，部落居民得以採購物資。

另外，立委何欣純今日表示，昨（10月31日）台中停班課當天不斷接獲災情訊息，除聯繫中央及地方各公家單位協處外，同時關心和平一帶大梨山地區的交通影響情形，尤其台八線77公里靈甫橋處，發生大規模坍方及土石流交通受阻，台電人員都是以徒步方式去搶修線路，在時間上會比其他地區搶修耗時，和平區雖然目前還有三千多戶停電，相信台電會盡全力復電給鄉親正常生活。

公路局呼籲用路人，大雨過後非必要避免進入山區道路，以確保自身安全，行駛山區道路請事先作好行程規劃，並請隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板（CMS）所提供之最新交通管制、防災資訊。

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