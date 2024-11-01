包含「鐵皮屋美學」總圖 竹縣4公共工程獲國家建築金獎

新竹縣被譏為「鐵皮屋美學」的總圖書館，這次抱回第25屆國家建築金獎公共建設優質獎的施工品質類、評審團特別獎的公共建設優質獎之協力團隊獎。（記者黃美珠攝）

2024/11/01 13:59

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣包含被譏為「鐵皮屋美學」的總圖書館在內，有4項公共工程榮獲第25屆國家建築金獎的肯定，其中勝利國中拿下公共建設優質獎的首獎外也拿下建設優質類的肯定。而被群嘲的縣立總圖除了獲公共建設優質獎的施工品質類表揚，還額外捧回「公共建設優質獎之協力團隊」的評審團特別獎。

縣府表示，這次縣立勝利國中校舍興建工程堪稱新竹縣的最大贏家，除獲公共建設優質獎的建設優質類肯定，也拿下了公共建設優質獎的首獎。

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另外縣立總圖書館新建工程、竹東客家音樂村交通轉運中心暨地下停車場興建工程以及嘉豐國小校舍暨地下停車場新建工程，同時都贏得公共建設優質獎的施工品質類表揚。

較讓人驚喜的是，縣立總圖的工程再抱回公共建設優質獎評審團特別獎的公共建設優質獎之協力團隊獎。主要是評審團考量本案從2019年獲核定補助後，歷經人工物料飛漲，工程流標3次，並經縣府自籌加碼4億多後才得以發包，由老牌雙喜營造承攬營建，全案施工品質優良，整體硬體建築銜接面及施工細節處理完善，所以獲得委員們的一致肯定。

目前工程進度已近完成主體建築，將進行景觀工程，預計今年底就會竣工，後續將銜接做室內裝修，以迎來明年底的開館營運。

至於有關「鐵皮屋美學」爭議，縣府已跟建築師等擬定8個優化方案，朝：天際線收邊視覺輕量化、屋頂設備空間美化等方向，以最經濟、效益最好的方向進行評估和改善。

已經是拿獎常勝軍的勝利國中，校園以流線的空間做為設計主軸，突破傳統教室邊界的學習場域，在校內部形成多元有趣的學習空間。

嘉豐國小則是新竹縣第1所鑽石級綠建築學校，除重視節能設計，規劃生態池並種植誘蝶植物，還讓孩子們在日常活動中即可感受到文化美感與永續生態環保的實踐。

竹東客家音樂村打造出新竹縣溪南地區大眾運輸轉運核心，具複合式功能的轉乘設施，等於是繼「2023年獲國家卓越建設獎最佳規劃設計類特別獎」、「2024國家卓越建設獎~最佳施工品質類~優質獎」肯定後，再獲「第25屆國家建築金獎」讚賞。

新竹縣立勝利國中這次獲得第25屆國家建築金獎中公共建設優質獎的建設優質類和首獎雙肯定。（記者黃美珠攝）

新竹縣立嘉豐國小的新建工程，獲得第25屆國家建築金獎公共建設優質獎的施工品質類肯定。（記者黃美珠攝）

新竹縣立嘉豐國小的新建工程，獲得第25屆國家建築金獎公共建設優質獎的施工品質類肯定。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹東客家音樂村打造出新竹縣溪南地區大眾運輸轉運核心，具複合式功能的轉乘設施。繼「2023年獲國家卓越建設獎最佳規劃設計類特別獎」、「2024國家卓越建設獎~最佳施工品質類~優質獎」後，這次再獲「第25屆國家建築金獎」讚賞。（取自竹縣府官網）

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