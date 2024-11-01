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    苗縣后庄國小「PLAY」共學共玩 入圍教學卓越獎金、銀質獎

    苗栗縣后庄國小結合生態、藝術與數位科技教育，設計跨領域融合教案，讓師生透過「PLAY」教學模式中共學共玩，入圍教育部年度教學卓越獎最後全國15校的金、銀質獎名單。 （圖由縣府提供）

    苗栗縣后庄國小結合生態、藝術與數位科技教育，設計跨領域融合教案，讓師生透過「PLAY」教學模式中共學共玩，入圍教育部年度教學卓越獎最後全國15校的金、銀質獎名單。 （圖由縣府提供）

    2024/11/01 17:10

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣后庄國小結合生態、藝術與數位科技教育，設計跨領域融合教案，讓師生透過「PLAY」教學模式中共學共玩，參加教育部113學年度教學卓越獎，入圍最後全國15校的金、銀質獎名單，將由教育部於12月20日揭曉頒獎。

    后庄國小以「培養美的感知，營造慢的生活」為理念，透過探索校園內藍花楹和臘腸樹，激發師生對自然的敏銳感知與熱愛，並結合藝術與數位科技，以感知覺察（Perception）為起始，朝多元學習（Learning）設計規劃，發展行動實踐（Action） 的任務，營造師生展現自我（Yourself）的舞台，讓師生在「PLAY」 教學模式中共學共玩，實現核心素養的全面發展。

    后庄國小此教案獲縣府推薦，參加號稱「教育界奧斯卡獎」的教育部年度教學卓越獎，經評選入圍金、銀質獎名單，為全國入圍15校之一，將由教育部於12月20日在南投縣政府文化局演藝廳進行揭曉、頒獎。

    縣長鍾東錦肯定后庄國小於教學中將跨領域的融合，串聯不同科目的「視角」 與「美感」，引發孩子自主學習及多元學習的視野，發揚跨領域之目的與精神，提升跨領域美學素養，也預祝后庄國小能一舉奪金。

    后庄國小教案以感知覺察（Perception）為起始，朝多元學習（Learning）設計規劃，發展行動實踐（Action） 的任務，營造師生展現自我（Yourself）的舞台，讓師生在「PLAY」 教學模式中共學共玩。（圖由縣府提供）

    后庄國小教案以感知覺察（Perception）為起始，朝多元學習（Learning）設計規劃，發展行動實踐（Action） 的任務，營造師生展現自我（Yourself）的舞台，讓師生在「PLAY」 教學模式中共學共玩。（圖由縣府提供）

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