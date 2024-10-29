10國40地震專家齊聚台灣 探討新科技強化防災韌性

「2024新世代國際防災領袖訓練營：智慧科技與地震風險管理」在台北舉行，共有10國40名地震風險管理領域的專家學者齊聚一堂，彼此分享經驗。 （圖由國家災害防救科技中心提供）

2024/10/29 16:47

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣地震頻傳，過往大災害則凝聚防災共識，今（29日）更由國家災害防救科技中心邀請，更10國40名地震專家來台，共同探討如何用新興科技提升防災韌性，並透過跨國、跨域合作，加強全球社會在面對地震災害時的應對能力。

災防科技中心今在台北舉辦「2024新世代國際防災領袖訓練營：智慧科技與地震風險管理」，共有10國40名地震風險管理領域的專家學者齊聚一堂，彼此分享經驗。

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國科會科教發展及國際合作處長李旺龍表示，今年是921集集大地震的25週年，回顧當年地震帶來巨大災害，促使國內凝聚社會共識，重視地震風險，國科會也投入科研並落實應用，隨智慧防災科技的進展，工作效率大幅提升，將結合科技創新與地震風險管理，運用智慧科技強化預警系統、改善災害防救體系，並協助提升防震韌性。

災防科技中心主任陳宏宇指出，2005年以來在國科會的支持下，持續舉辦多次國際防災交流活動，至今已累積逾500名各國不同領域的參與者，包括政府機構、非營利組織、學術界及防災專業人士，這次活動針對地震風險管理議題，集結國際專業知識，進一步加強全球社會面對地震災害時的應對能力。

這次活動成員來自東南亞、南亞、西亞等國家，參與單位有美國災害管理與人道援助卓越中心、菲律賓國家韌性委員會、日本防災科學技術研究所、印尼氣象、氣候學和地球物理學院等，災防科技中心希望，藉此促進跨領域、跨國合作，鼓勵公私部門與學術界、防災機構等多方交流，共同努力降低震災風險，建構更安全、具韌性的社會。

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