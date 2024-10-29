台科大攜手台肥瞄準新南向招生 印尼女學生喊留台讀博士

台灣科技大學與台肥舉行產學合作簽約儀式。（圖由台科大提供）

2024/10/29 16:05

〔記者楊綿傑／台北報導〕台科大攜手台肥深化產學合作，將著眼於高科技產業、循環經濟與乾淨能源等面向，並特別擴大新南向的發展，透過專門課程、獎助學金、姐妹校科研合作、實習及就業等，就吸引到印尼籍女學生從化工系雙聯學制選擇直升碩士班，未來更將投考博士班在學術領域深造。

台科大說明，與台肥合作內容涵蓋與新南向國家姐妹校產學合作計畫、開設專門課程、台肥每年提供獎助學金給來自新南向國家的同學；與新南向姐妹校的雙邊合作研究，也將獲加碼補助經費。

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同時，台肥也將提供台科大學生完整的企業實習及畢業後的工作職缺。透過多元化合作模式，校方與台肥共同打造新南向產學合作的典範，資源共享、互利共贏。

台科大校長顏家鈺表示，此合作不僅能為師生提供豐富學習資源，更能將學術研究成果快速轉化為產業價值，尤其是「綠能科技」以及「循環經濟」等5+2產業創新計畫，驅動台灣下世代產業成長核心，為台灣產業升級注入新動能。期待雙方共同培育具備跨領域知識與實作能力的優秀人才，吸引優質新南向學生來台。

今年請領台肥獎學金的台科大印尼籍化工系碩士生吳姿璇，原就讀大學部雙聯學制，受到獎學金鼓勵，直升碩士班。她表示台肥獎學金給予的不只是經濟上的奧援，也讓她更具學術熱情，決定留在台科大就讀碩士班。她認為，獎助學金的設立，能激勵同學取得更好的表現，她也從中發現，自己真心喜歡做研究，希望未來能繼續往博士班深造。

台科大提到，台肥近年投注精力於潔淨能源，如利用液氨作為減碳的替代燃料，也積極落實ESG與減碳計畫。而在推動半導體產業供應鏈的本土化，台肥負責生產、回收、純化再利用的電子級液氨、磷酸、硝酸、與硫酸等，亦加強供應鏈韌性及循環經濟。學校工程、管理、與電資學院教授優異的研發能量及校友企業也都可以合作研究。

今年請領台肥獎學金的台科大印尼籍化工系碩士生吳姿璇考慮留台深造。（圖由台科大提供）

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