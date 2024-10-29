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東明、東信路電纜地下化24年未完工 謝國樑今偕台電勘查

基隆東信路電纜線紊亂，市府與台電協調加速電纜地下化。（記者盧賢秀攝）

基隆東信路電纜線紊亂，市府與台電協調加速電纜地下化。（記者盧賢秀攝）

2024/10/29 12:57

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市政府推動東明路與東信路電纜地下化，市長謝國樑與台電基隆區處處長陳据湖今天前往勘查，由於這2路段路幅和地下線路複雜，施工難度高，市府工務處與台電將研議克服施工難點，早日施工。

東明路與東信路為新北市瑞芳區往基隆市區的重要道路，路幅較窄，因此從2000年開始東信路與東明路就逐步進行電纜地下化工程，使民眾通行安全。不過因交通流量大，目前東明路約568公尺、東信路尚有500公尺未完成。

謝國樑表示，電纜地下化是基隆邁向現代化的重要一環，為提升城市景觀與公共安全，請台電加速克服地下化中遇到的技術挑戰，並要求變電箱的安置需顧及當地居民的意見，使工程實務與民眾需求達到平衡。

陳据湖表示，目前市府與台電合作的電纜地下化計畫已推行超過10處，南榮路、過港路和源遠路等路段配合市府道路工程進行電纜地下化。東明路和東信路幅較窄，交通流量大，加上地下管線複雜，台北預估將採半半施工或區段施工方式，克服技術與交通維持的問題。

市府工務處長陳耀川表示，工程配合款約500萬元，市府將編列明年追加預算，工務處會加速核發工程所需的路權證明，並會同台電基隆區處研究工程難點的解決方法。

基隆東信路電纜線紊亂，市府與台電協調加速電纜地下化。（記者盧賢秀攝）

基隆東信路電纜線紊亂，市府與台電協調加速電纜地下化。（記者盧賢秀攝）

市長謝國樑（左二）與台電等單位勘查加速東明路與東信路電纜地下化。（記者盧賢秀攝）

市長謝國樑（左二）與台電等單位勘查加速東明路與東信路電纜地下化。（記者盧賢秀攝）

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