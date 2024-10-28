各國預報路徑趨一致！康芮明清晨增強至中度颱風

康芮颱風路徑潛勢預報圖。（中央氣象署提供）

2024/10/28 22:59

〔記者林志怡／台北報導〕輕度颱風康芮預估於週四從花東交界處登陸台灣，目前各國預報路徑也趨於一致。中央氣象署指出，康芮颱風預計明日清晨轉為中度颱風，海上颱風警報明日下半天就會發布，而颱風後續路徑修正幅度應不會太大，但靠近陸地區域時，仍可能受地形影響，登陸位置出現偏移情況，有待持續觀察。

中央氣象署預報員張承傳說明，康芮昨日晚間8時位於鵝鑾鼻東南東方1000公里處，以每小時12公里速度向西北西行進，雖維持輕度颱風，但所處環境有利後續發展，預計明日清晨有機會增強為中度颱風。

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張承傳指出，晚間8點一報與下午2時的預報路徑情況大致相同，康芮颱風預計在週四靠近台灣東南方海域，週四晚間至週五上午以中颱上限強度登陸花東交界區域，週五翻越中央山脈、過山後強度明顯減弱，經西部平原區域進入台灣海峽後，會持續北上遠離台灣。

此外，張承傳說，目前中央氣象署、美國海軍、歐洲模式等預報路徑趨於一致，後續比較不會有大幅度的變化，但靠近陸地時受到地形因素影響，仍可能有北偏、南偏的可能性，還有待持續觀察。

張承傳提醒，中央氣象署預估在明天下半天發布海上颱風警報，週三上半天可能發布陸上颱風警報，且週三起同時受到東北季風與颱風外圍環流影響，北部、東半部迎風面越晚雨勢越明顯，基隆北海岸、大台北、東北部地區可能有局部大雨。

針對康芮颱風影響，張承傳進一步說明，颱風中心登陸前的雨區集中在東半部地區，東北角到花東、恆春都有明顯雨勢，可能有豪雨以上降雨出現，不排除超大豪雨可能，民眾務必注意短延時強降雨，北部、南部、中部山區也有局部到與豪雨，且各地容易出現10級以上強陣風，近颱風中心處易有12級以上強陣風。

張承傳指出，雖康芮颱風週五翻越中央山脈後，強度會明顯減弱，但此時仍有一定強度，受其風向影響，中南部雨勢還增強，週末則將恢復以東北季風為主的天氣。

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