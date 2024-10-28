康芮颱風來勢洶洶！高雄加速後勁溪、鳳山溪河道清疏

康芮颱風來勢洶洶，水利局加速後勁溪清疏作業。（記者陳文嬋攝）

2024/10/28 22:51

〔記者陳文嬋／高雄報導〕康芮颱風來勢洶洶，高雄市水利局斥資4235萬元，擴大30條區域排水清疏，已完成曹公新圳等13條達48公里，清除土方量28萬立方公尺，加速後勁溪及鳳山溪河道清疏，將於11月中完成，整體作業預計明年初完成。

水利局每年辦理區域排水等清疏，這次凱米颱風重創高雄，造成多條區域排水淤積嚴重，水利局動用市府災害準備金4235萬元，針對30條區域排水河道、舊鐵橋濕地公園北側園區道路等進行清疏。

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水利局目前已完成13條區域排水及舊鐵橋濕地公園北側園道，清疏長度超過48公里，包括後勁溪上游的曹公新圳，總計清除土方量28萬立方公尺。

水利局持續辦理後勁溪及鳳山溪清疏，其中後勁溪德惠橋至德民橋段，預計清疏1.5萬立方公尺淤泥，鳳山溪油管路至中崙社區段，預計清疏1.3萬立方公尺淤土。

水利局表示，今年原本已完成後勁溪及鳳山溪清疏10多公里，清疏2萬多立方公尺，凱米颱風挾帶豪雨加劇河道淤積，將於11月中完成清疏，隨著康芮颱風來勢洶洶，將加速清疏作業。

水利局表示，整體作業預計明年初完成，以確保區域排水防洪功能，避免未來強降雨造成阻塞及溢堤，保障人民生命財產安全。

水利局已完成仁武區曹公新圳清疏作業。（記者陳文嬋攝）

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