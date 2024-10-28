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    康芮颱風來勢洶洶 估週四影響新北最劇烈

    新北市長侯友宜今天傍晚赴災害應變中心聽取康芮颱風情資簡報。（新聞局提供）

    新北市長侯友宜今天傍晚赴災害應變中心聽取康芮颱風情資簡報。（新聞局提供）

    2024/10/28 19:31

    〔記者賴筱桐／新北報導〕康芮颱風逐步接近，依據中央氣象署及協力團隊天氣風險公司的最新預報，預計10月30日（週三）晚間開始影響新北市，並在31日（週四）影響最劇烈。新北市長侯友宜今天在議會總質詢結束後，赴災害應變中心視察，提醒北海岸與東北角山區提前整備，將傷害減到最低。

    侯友宜表示，康芮颱風預判本週三、週四甚至到週五，對新北市的影響最大，尤其週四受到颱風外圍環流影響，新北市東北角、北海岸包括山區雨量有可能達到200到350毫米，陣風會達到8到10級。

    侯友宜指出，新北歷經山陀兒颱風的災害，有些低窪地區還在進行復原工作，部分區域劃定土石流警示區，必須及早因應。他要求有關單位提早通知第一線的夥伴，做好整備工作，包括沙包堆積、低窪地區的復建工程，應備妥機具，疏濬也要做到位，未來可能安置、撤離地區都要預先通知規劃，千萬不能掉以輕心。

    此外，明（29）日下午2點30分將由副市長劉和然召開颱風整備會議，確認各局處及區公所的防颱自主檢核進度。

    市府表示，目前部分地區仍持續進行山陀兒颱風後的復原重建工作，須加強注意施工安全，尤其山區土石流潛勢區及可能發生河道溢流的地區，必要時將提前安排疏散或撤離。

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