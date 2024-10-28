高風險駕駛人換發短期駕照10/31上路 高雄初估2萬多人受影響

高風險駕駛人換發短期駕照將於10月31日上路，高雄初估2萬多人受影響。（記者陳文嬋攝）

2024/10/28 22:56

〔記者陳文嬋／高雄報導〕交通部強化管理高風險駕駛人，10月底起吊扣、銷駕照改發限期1至6年短期駕照，高雄市監理所初估2萬多人受影響，民眾吊扣未換照駕車上路可重罰3600元，吊銷後無照駕駛可重罰2.4萬元，滿6年觀察期未再受吊扣或吊銷處分，可換發新照使用到75歲；但職業駕駛人仍依規定限期換照。

高雄市監理所依據近年吊扣駕照1.8萬多人、吊銷駕照2千多人，初估高風險駕駛人2萬多人，民眾常見被吊扣駕照違規行為有酒駕、闖平交道、不服稽查取締逃逸、1年違規記點達12點以上、肇事無人受傷逃逸等；常見吊銷駕照違規行為如酒駕累犯、肇事致人受傷逃逸、肇事致人死亡等。

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新制10月底上路後，民眾違反道路交通管理處罰條例被吊扣駕照，應參加道安講習及繳清違規罰鍰後，於吊扣駕照期滿改換短期駕照，民眾被吊銷駕照須於禁考期滿，重新考照僅有短期駕照；兩者視違規程度改發限期1、2、3或6年短期駕照，6年觀察期滿未再受吊扣銷駕照，可換發新照使用到75歲。

值得一提的是，民眾違規超速40公里將吊扣車牌半年，還要罰鍰、違規記3點、道安講習，1年內違規4次達12點，監理所將吊扣駕照2個月，列管為高風險駕駛人，改發短期駕照。

此外，民眾吊扣未換照駕車上路，將依違反道路交通管理處罰條例，使用逾期駕照可罰1800元至3600元，吊銷無照駕駛可罰1.2萬至2.4萬元。

但職業駕駛人、癲癇患者、外國人及年滿75歲高齡者維持定期換發駕照，不算高風險駕駛，其中計程車等職業駕駛人限期6年換照，60歲後逐年審驗換照，癲癇患者限期2年換照，提醒民眾遵守交通規則，減速慢行確保安全，也能避免荷包縮水。

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