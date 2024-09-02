高風險駕駛換短期駕照10/31上路 違者可處1800至3600元

交通部8月修法發布「道路交通安全規則」，增訂高風險駕駛人只能換發效期1到6年的「短期駕照」，並有6年觀察期，10月31日上路。 （交通部公路局提供）

2024/09/02 14:56

〔記者蔡昀容／台北報導〕交通部8月修法發布「道路交通安全規則」，增訂高風險駕駛人只能換發效期1到6年的「短期駕照」，並有6年觀察期，10月31日上路；未依規定申請換發，駕照逾期不得駕車，違者可處1800元以上、3600元以下罰鍰，並禁止其駕駛。

交通部公路局說明，2013年7月1日起，除職業駕駛人、癲癇患者、外國人及年滿75歲高齡者須定期換照外，其餘免再換發駕照；但違規情節較嚴重駕駛人對道路安全存有較高風險，透過矯正錯誤行為的道安講習及一定期間觀察行為是否導正，有其必要性。

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公路局表示，10月31日起，駕照「吊銷禁考6年以上」重新考照者、「吊銷禁考未達6年」重新考照者、「吊扣1年以上」或「吊扣未達1年」者，應參加道安講習及結清違規罰鍰，並在6年觀察期間換發短期駕照，短效期駕照效期分別是1、2、3或6年。

公路局舉例，駕照吊銷禁考6年以上者，僅能換1年效期的駕照，觀察期間須換6次；吊扣未達1年者，能換6年效期駕照，觀察期間須換1次。

公路局表示，高風險駕駛人須於駕照有效期間屆滿前後1個月內，至公路監理機關換發新照，未依規定申請換發，駕照逾期不得駕車，違者將處1800元以上、3600元以下罰鍰，並禁止其駕駛。詳細資訊可至監理服務網專區查詢，或洽鄰近監理所、站詢問。

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