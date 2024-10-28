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    康芮颱風西偏襲台率高 黃偉哲籲市民做好防颱

    台南市府災防辦公室指據氣象預報，康芮颱風襲台機率變高，市府團隊與市民都要做好防颱準備。（南市府災防辦提供）

    台南市府災防辦公室指據氣象預報，康芮颱風襲台機率變高，市府團隊與市民都要做好防颱準備。（南市府災防辦提供）

    2024/10/28 18:55

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南市府災防辦公室據中央氣象署預報指出，康芮颱風走向將於10月31日（週四）夜間登陸台灣機率高，影響台灣時間落在10月30日至11月2日之間，尤其10月31日、11月1日最靠近台灣，所帶來風雨最大、影響最嚴重，市長黃偉哲已要求市府局室團隊與37區公所落實防颱整備工作。

    黃偉哲要求包括消防、水利、工務與環保等局市府團隊加強防颱整備，並籲請市民儘早做好防颱準備，注意自身安全，避免不必要的外出。

    市府災防辦主任方進呈表示，據氣象情資研判因太平洋高壓減弱幅度不大，各國大幅修正康芮颱風路徑，有較偏西靠近台灣的趨勢，且此颱風結構相當完整，預估在接近台灣的過程仍會持續增強，距台灣最近時間可能達中颱上限、暴風半徑約280公里，台南地區沿海易有長浪發生，已要求各相關機關針對可能帶來的強陣風加強加固路樹、招牌和圍籬，並修剪路樹、預先配置防水擋板與砂包、清理水溝蓋及落水口樹葉與雜物阻塞清淤，做好災害應變準備。

    災防辦執行秘書王雅禾說，受東北季風及康芮颱風外圍環流影響，10月31日（週四）至11月1日（週五），南市各轄區會有陣雨及大雨發生機率、山區有局部豪雨發生率，沿海地區及局部山區留意10至11級強陣風，建議民眾外出前可運用「台南水情即時通」手機APP，或至氣象署查詢雷達回波圖參考天候概況規劃行程，如遇任何災情，可撥打119、110或1999通報。

    台南市府測試抽水站抽水功能。（南市府災防辦提供）

    台南市府測試抽水站抽水功能。（南市府災防辦提供）

    台南市府檢測抽水站設備運轉情形。（南市府災防辦提供）

    台南市府檢測抽水站設備運轉情形。（南市府災防辦提供）

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