南投機車汰舊換新最高補助1萬9800元 經費即將用罄

南投縣政府為鼓勵民眾淘汰老舊機車，祭出換購電動機車補助措施，減少空污，今年4月召開記者會宣傳。（資料照）

2024/10/28 07:39

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府今年為鼓勵民眾淘汰老舊機車，並換購電動機車，縣府加上中央補助，最高可補助1萬9800元，全國補助金額最高，另新購電動機或淘汰老舊機車每輛最高也分別可補助9000元及2800元，補助經費即將用罄，縣府環保局籲請有意換購機車民眾把握機會，盡快申請!

南投縣政府環保局表示，南投縣今年為改善機車排放空污，祭出機車汰舊換新補助等多項政策，結合環境部300元、經濟部產業發展署5100~7000元補助，加上南投縣加碼補助經費，汰舊換購電動機車補助每輛最高1萬9800元、新購電動機每輛最高補助9000元及淘汰老舊機車加碼至每輛2800元，提供多元選擇，盼能有效改善空污。

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環保局指出，目前補助經費即將用罄，名額有限，有意換購機車民眾把握機會，補助申請方式如採郵寄送件，收件地址為南投縣南投市中興路660號（南投縣政府環境保護局-空汙科收），並備註汰舊換新補助，以郵戳日期為憑；親送申請案者，須至南投縣立體育場大廳左側第三間機車汰舊換新補助受理專區辦公室，補助預算用罄即不再受理。

此外，為落實無紙化政策，南投縣也舉辦機車定檢簡訊通知服務抽獎活動，鼓勵民眾申辦定期檢驗簡訊通知服務及按時完成定檢。只要機車車籍在南投縣、按時完成今年度機車排氣定檢，並進入南投縣環保局機車排氣定檢簡訊通知服務網頁（https://web2.envimac.com.tw/MSMS/RegData）輸入車號及手機號碼，就有機會獲得500元禮券，於每季抽出25位幸運得主，相關資訊可於上班時間電洽服務專線049-2238573。

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