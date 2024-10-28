為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    山陀兒來襲北市水門關太早釀塞車 議員籲關水門要評估交通流量

    北市議員吳世正（右）表示，山陀兒颱風襲台，台北市在無風無雨的傍晚先關水門，恰好遇到下班尖峰時間導致大塞車，未來針對交通流量大的地方關水門時機要特別斟酌。（圖擷自北市議會直播）

    北市議員吳世正（右）表示，山陀兒颱風襲台，台北市在無風無雨的傍晚先關水門，恰好遇到下班尖峰時間導致大塞車，未來針對交通流量大的地方關水門時機要特別斟酌。（圖擷自北市議會直播）

    2024/10/28 16:56

    〔記者蔡思培／台北報導〕輕度颱風康芮接近，北市議員吳世正提到，10月初颱風山陀兒襲台時，台北市在無風無雨的傍晚先關水門，恰好遇到下班尖峰時間，導致內湖大塞車，反觀新北市直到晚上10點才關閉水門，他質疑台北市行政品質不如新北，他也提醒台北市政府，未來針對交通流量大的地方關水門時機要特別斟酌。

    吳世正表示，山陀兒颱風來襲時，北市府在10月1日下午5點就關閉水門，當時還沒有什麼風雨就關門，被鄉親調侃「市府急下班就先關門」。且水門關閉後，東湖往汐止方向車輛嚴重塞車，從傍晚一路塞到晚上9點。他提到，當時新北市直到晚上10點才關閉水門，新北看天氣雨勢做決定，台北市卻七早八早關門導致塞車。

    吳世正認為，台北市太早管制水門只出不進，當時氣象預報10月1日起降雨，但關門時仍未降雨，直到當天晚上11點，中央水情通報才提到基隆河雨量達警戒值、達關水門時機。吳世正建議水利處，未來針對交通流量大的地方關水門時機要特別斟酌，關水門SOP也考量交通流量。

    水利處長吳秋香解釋，當時山陀兒颱風路徑不斷改變，9月29日得知10月1日下午會接觸淡水河流域南邊，因此研判10月1日要關閉水門。她表示，新北市水門較少，且多是高度較高的越堤階梯，新北能按照最後水情關閉。但北市水門有36座，每座從交通維持到清軌道等流程約需要20至30分鐘，因此北市才會從5點就開始關閉水門，全部關閉完約需2小時時間。

    不過吳世正仍質疑，關水門明明是2個小時就能做完的事，台北市卻提早5個小時關門，他認為不食人間煙火。吳秋香表示，未來將交通流量大的地方，放在最後關閉，降低對交通衝擊。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播