山陀兒來襲北市水門關太早釀塞車 議員籲關水門要評估交通流量

北市議員吳世正（右）表示，山陀兒颱風襲台，台北市在無風無雨的傍晚先關水門，恰好遇到下班尖峰時間導致大塞車，未來針對交通流量大的地方關水門時機要特別斟酌。（圖擷自北市議會直播）

2024/10/28 16:56

〔記者蔡思培／台北報導〕輕度颱風康芮接近，北市議員吳世正提到，10月初颱風山陀兒襲台時，台北市在無風無雨的傍晚先關水門，恰好遇到下班尖峰時間，導致內湖大塞車，反觀新北市直到晚上10點才關閉水門，他質疑台北市行政品質不如新北，他也提醒台北市政府，未來針對交通流量大的地方關水門時機要特別斟酌。

吳世正表示，山陀兒颱風來襲時，北市府在10月1日下午5點就關閉水門，當時還沒有什麼風雨就關門，被鄉親調侃「市府急下班就先關門」。且水門關閉後，東湖往汐止方向車輛嚴重塞車，從傍晚一路塞到晚上9點。他提到，當時新北市直到晚上10點才關閉水門，新北看天氣雨勢做決定，台北市卻七早八早關門導致塞車。

請繼續往下閱讀...

吳世正認為，台北市太早管制水門只出不進，當時氣象預報10月1日起降雨，但關門時仍未降雨，直到當天晚上11點，中央水情通報才提到基隆河雨量達警戒值、達關水門時機。吳世正建議水利處，未來針對交通流量大的地方關水門時機要特別斟酌，關水門SOP也考量交通流量。

水利處長吳秋香解釋，當時山陀兒颱風路徑不斷改變，9月29日得知10月1日下午會接觸淡水河流域南邊，因此研判10月1日要關閉水門。她表示，新北市水門較少，且多是高度較高的越堤階梯，新北能按照最後水情關閉。但北市水門有36座，每座從交通維持到清軌道等流程約需要20至30分鐘，因此北市才會從5點就開始關閉水門，全部關閉完約需2小時時間。

不過吳世正仍質疑，關水門明明是2個小時就能做完的事，台北市卻提早5個小時關門，他認為不食人間煙火。吳秋香表示，未來將交通流量大的地方，放在最後關閉，降低對交通衝擊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法