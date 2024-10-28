114年大學學測 明起到11/12開放報名

明年大學學測起跑，明天開始報名。（記者林曉雲翻攝）

2024/10/28 17:59

〔記者林曉雲／台北報導〕明年大學學測起跑，114學年度學科能力測驗明天開始報名，自10月29日起至11月12日截止，大考中心今日提醒，考生應於規定期限內辦理報名及繳費，以完成報名手續，逾期不予受理。

大學學測預計於明（114）年1月18日至20日舉行，大考中心說明，高級中等學校3年級在學學生，應一律由就讀學校辦理集體報名；高級中等學校已畢業之非應屆畢業生或具同等學力者，可委託經政府立案且已獲得大考中心發給集體報名單位代碼之補習班報名，或可自行個別報名，報名資料含考生「基本資料」與「報考資料」，報名時請務必確認資料的正確性。

請繼續往下閱讀...

大考中心表示，集體報名考生務必依照報名單位所訂的作業時程提供應繳資料，並對報名單位提供的「報考資料確認表」，親自詳實校核確認無誤後簽名；而個別報名考生，請至大考中心網站

「學科能力測驗」之「試務專區」，點選進入「考生專區」，依網頁指示登錄報名資料，並列印「個別報名繳費表」，於繳費期限內完成繳費，請務必妥善保存繳費收據或交易明細。

大考中心指出，考生在報名資料中，「聯絡電話」如填寫行動電話號碼者，將於開放應考資訊查詢當日，發送簡訊提醒考生上網查詢，並在成績公布當日，發送簡訊通知考生成績，但考生所填行動電話號碼如已設定拒接企業簡訊，將無法收到簡訊通知；有關報名注意事項，可參見大考中心網站「學科能力測驗」之「考試訊息」，公告之「114 學年度各項考試報名常見問答集」。

此外，因應氣候變遷，大考中心說明，明年學測考試採有條件開放試場冷氣，各考試前一日，將依據交通部中央氣象署官網或 W-生活氣象 APP，於上午更新之「鄉鎮市區」逐3小時天氣預報資訊，若各考（分）區所在鄉鎮市區，於考試當日之考試時間內，任一個時段的溫度預報達攝氏28度（含）以上，則該日將全天開放試場冷氣服務，試場冷氣溫度以設定攝氏26至28度為原則，若考生因身心因素不便於冷氣環境應試，請務必於報名時加註特殊情況，以利事先安排無冷氣試場，因屬服務性質，若考試中發生冷氣中斷時，監試人員會開窗或開電扇，考生應繼續應考，不得要求更換試場或加分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法