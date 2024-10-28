綠色和平「彩虹勇士號」抵台 公布全台首份系統性塑膠原粒調查

綠色和平調查船「彩虹勇士號」抵台，並公布全台首份系統性塑膠原粒調查初步結果，發現從旗津到林園包含林園工業區以北4處沙灘，皆已受到塑膠原粒污染。（記者李惠洲攝）

2024/10/28 17:54

〔記者李惠洲／高雄報導〕綠色和平是一個獨立的全球性環保組織，致力以實際行動推動積極的改變，保護地球環境與世界和平的團體，自1978年參與許多全球環保行動，包括反核武試驗、保護海洋生態、阻止非法捕撈以及打擊塑膠污染等，其中綠色和平最具代表性的環保船艦「彩虹勇士號」睽違4年再度來到台灣。

因應11月底即將在韓國釜山進行第五次的《全球塑膠公約》談判會議，東亞地區減塑進程將成為世界的焦點，主要解決全球塑膠污染的公約，被譽為自《巴黎氣候協定》後最重要的環境協議，綠色和平標誌性的環保調查船艦「彩虹勇士號」，為了談判會議進行東亞倡議之旅並來到台灣，今（28）日特地在船上舉辦「台灣忽略的塑膠生產污染：塑膠原粒調查記者會」，公布台灣首份系統性塑膠原粒採樣調查。

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綠色和平與2個學術研究團隊日前共同執行「台灣外海及沙灘塑膠原粒調查」研究案，於高雄林園石化工業區附近沙灘進行採樣，由北至南，從旗津到林園包含林園工業區以北4處沙灘，旗津沙灘、旗津貝殼館、旗津風車公園及林園中門沙灘，長度共計2200 公尺，這四處海灘位置皆已受到塑膠原粒污染，其中又以南側最靠近石化工業區的林園中門沙灘原粒分布密度最高。

由於塑膠原粒如扁豆大小的塑膠顆粒，是塑膠製品的初級工業原料，熔化後可製造幾乎所有塑膠產品，根據長期追蹤塑膠原粒逸散狀況的國際組織FIDRA的報告推估，全球每年約有10兆顆、多達45萬噸的塑膠原粒在製造或運送的過程中散落到自然環境中，一旦進入大自然後，幾乎不可能被清除，是全球海洋微塑膠污染的第二大來源，不只造成生態浩劫，也全球暖化也會受到影響。

雖然台灣的減塑進度雖然一直以來都有進展，甚至有些政策走在東亞各國的前端，但塑膠原料99%都是化石燃料，包含石油及天然氣，政府缺漏了針對塑膠生產源頭，也就是石化業進行嚴格管制，要解決塑膠危機必須從源頭著手，呼籲政府要進一步檢視石化政策，盡快評估檢討台灣石化以及塑膠製造產業的需求，並加快台灣淘汰一次性塑膠、設定重複使用目標的政策，展現成為減塑典範的企圖。

塑膠原粒（nurdles）指5公釐以下、扁豆大小的塑膠顆粒，是塑膠製品的初級工業原料，熔化後可製造幾乎所有塑膠產品。（記者李惠洲攝）

綠色和平調查發現林園工業區附近4處沙灘皆有採集到塑膠原粒。（記者李惠洲攝）

沙灘採樣所採集之塑膠原粒材質分析結果則顯示以輕質塑膠PE、PP、EVA材質為主。 （綠色和平提供）

不只周邊沙灘上充滿塑膠，就連鄰近的港口岸邊也是充滿塑膠垃圾。（記者李惠洲攝）

綠色和平全球塑膠公約代表瑪麗安‧萊德斯瑪（左）、國立台灣海洋大學副教授許瑞峰（中）、綠色和平剪塑專案主任張凱婷（右），一同拿標語支持全球塑膠公約。（記者李惠洲攝）

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