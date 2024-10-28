寧要監獄不要地獄！ 二林聯手芳苑反對興建彰化火葬場

彰化二林有意興建火葬場，民眾手持「反對二林火葬場，違反民意」等布條抗議。（記者陳冠備攝）

2024/10/28 17:43

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣政府日前擇定芳苑鄉草湖南段（芳苑鄉第一公墓旁）興建彰化火化場，結果引起地方居民反對聲浪，鄰近的二林鎮頂厝里聯手芳苑鄉王功寮居民昨齊聚二林天瑤宮抗議拒設火化場，表明「寧要監獄，不要地獄」，並將向監察院狀告縣政府涉官商勾結，要求縣政府撤案。

彰化火化場反對聲浪繼續延燒，繼本月19日二林鎮趙甲里舉辦反對建設火葬場自救說明會後，昨晚間二林鎮頂厝里聯手芳苑鄉王功寮村，一起表達反對興建，現場聚集近300人手持「反對二林火葬場，違反民意」等布條抗議，二林鎮代會主席許秀治、頂厝里長洪明宏、趙甲里長曾免等人出席。

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當地里民表示，彰化火葬場選址距離芳苑鄉草湖村崙腳寮不到150公尺，距離頂厝里、王功寮也不到300公尺，鄰近還有彰化監獄跟趙甲里聚落等，大家不想讓後代子孫天天看靈車、聽白琴孝女，也不想每天吸汙染空氣，吃火葬場排廢污染的蔬果稻米、魚蝦牡蠣和雞蛋等，若是這樣，「我們要監獄，不要地獄」。

「不好的都來二林！」許秀治說，二林人不是次等公民，縣府沒有通知我們要蓋火葬場，若興建火葬場後，二林一年要承受7個月的北風危害，往後耕種的物品民眾也敢不買了，他們強烈質疑，這選址條件是否有縣府官員涉入弊案？自救會已考慮前往監察院提告彰化縣政府，在此之前要請縣府盡快出面澄清事實，並撤銷彰化生命園區開發案。

彰化縣預計在二林鎮跟芳苑鄉交界興建火葬場，當地居民連日來舉辦自救說明會，表達強烈反對興建。（民眾提供）

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