二技統測簡章明起可下載 測驗中心：繳費才完成報名

二技統測簡章明起可下載，技專校院測驗中心提醒，期限內完成繳費，才完成整個報名作業，請考生注意勿逾期。（記者林曉雲翻攝）

2024/10/28 14:51

〔記者林曉雲／台北報導〕114學年度二技統一入學測驗簡章，自明（29）日起上網公告並開放下載，今（113）年11月27日至12月4日報名，明年4月27日考試。技專校院入學測驗中心執行長林尚平提醒考生，報名後務必要在繳費期限內完成繳費手續，逾期概不受理，請考生特別注意。

林尚平說明，114學年度二技統一入學測驗簡章於明日起於技專校院入學測驗中心網站公告並開放下載。114學年度二技統一入學測驗報名日期自11月27日上午9時起至12月4日下午5時止，全面採取個別網路報名，考試日期為明年4月27日。

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林尚平提醒考生，在報名期間內必須完成報名資料登錄，並於繳費期限內完成繳費手續，逾期概不受理，請考生特別注意，以免影響個人權益，欲了解統測各項訊息的考生及家長，可至網站下載查閱，諮詢服務電話號碼：05-5379000轉300。

林尚平說明，科技校院二年制簡稱二技，可供專科學校（二專或五專）畢業生及符合同等學力資格之考生繼續升學進修，取得學士學位。二技包含日間部及進修部2種學制，日間部上課時間以週一至週五日間為主；進修部上課時間則以週一至週五夜間、週末假日、或配合在職人員工作時間安排於週間數日排課。現行二技日間部及進修部主要入學管道為各校「申請入學」招生，皆由各二技招生學校自行辦理招生作業；此外另有技優入學聯合招生管道，鼓勵具備技能專長、實作能力的優秀學生報考。

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