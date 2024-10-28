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    台東自由行住宿補助2.0見效 首週住房率突破5成

    交通部觀光署台東自由行住宿補助2.0，上路首週住房率破5成，較前一個月成長超過7成。圖為台東旅宿示意圖。（資料照）

    交通部觀光署台東自由行住宿補助2.0，上路首週住房率破5成，較前一個月成長超過7成。圖為台東旅宿示意圖。（資料照）

    2024/10/28 17:59

    〔記者蔡昀容／台北報導〕交通部觀光署鼓勵國人赴台東旅遊，推行自由行住宿補助方案。觀光署今（28日）說明，住宿補助2.0方案推出後，民眾反應熱烈，台東首週住房率就突破5成，較9月成長逾7成。

    觀光署8月1日實施台東自由行補助，平日週一至周四，每房每晚最高補助1000元，每人限用1次；10月15日推2.0版，不分平假日，每房每晚最高補助1000元，每人每月都可用1次，並延續至11月30日或經費用罄為止。

    觀光署說明，推動2.0方案，旨在希望延續暑假熱度、促進淡季旅遊，帶動在地觀光產業活絡及提升旅宿業住房率。

    台東2.0方案啟動後，加上台東縣接連舉辦台東藝穗節、台東光祭、國際衝浪公開賽、「出發吧來台東演唱會」等觀光活動，國人踴躍使用自由行補助優惠。觀光署調查，2.0方案啟動首週，台東旅館住房率突破5成，較9月平均住房率成長逾7成，補助款使用率亦突破8成5。

    觀光署再加碼5000萬元預算，希望縣府持續辦理觀光活動，鼓勵及吸引國人前往旅遊及住宿，促進在地觀光。國人於活動期間入住參與活動的台東合法旅宿，可享相關住宿優惠，除直接向旅宿業者訂房外，也可透過觀光署核定的旅行社所營國內訂房平台訂房，如：易遊網、奧丁丁、東南、一起、可樂、康迅、雄獅、易飛網、亞揪遊等。

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