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    重金屬超標！ 澎湖海膽、連鎖火鍋「巴西蘑菇」都上榜

    巴西蘑菇檢出重金屬鎘超標。（圖由食藥署提供）

    巴西蘑菇檢出重金屬鎘超標。（圖由食藥署提供）

    2024/10/28 15:35

    〔記者邱芷柔／台北報導〕食藥署今（28日）公布「113年度市售食品重金屬監測計畫7至9月執行結果」，在抽驗224件食品中，有4件違規，包括2件海膽、1件巴西蘑菇、1件日本百合遭檢出重金屬鎘超標；其中海膽來自澎湖縣攤販和店家，巴西蘑菇為連鎖火鍋店「這一鍋（台南新光殿）」食材，其來源廠商是全誠貿易有限公司，日本百合則是大潤發中崙店販售產品。

    食藥署北區管理中心主任鄭維智說明，此次抽驗224件食品檢驗重金屬，包含26件食米及其他穀類、48件蔬果植物類、46件水產品、22件禽畜產品、25件蛋品及其加工品、33件嬰幼兒食品、4件盛裝飲用水、1件乳品、3件罐頭食品、5件飲料類、5件食用油脂、3件堅果及3件油籽。

    針對4批違規產品，依規定，海膽中的鎘含量不得超過每公斤0.3毫克，此次有2批海膽分別被檢出每公斤0.4毫克和0.6毫克，超標1.33倍與2倍。巴西蘑菇的鎘標準上限為每公斤2毫克，但此次檢出的含量達每公斤7毫克，超標3.5倍。日本百合的鎘含量檢出為每公斤0.21毫克，比標準上限0.05毫克高出4.2倍。

    鄭維智指出，食品中所含重金屬可能源自天然存在或是受人類工業活動污染所致，對於人體健康可能造成的危害程度不一，與各種金屬特性及暴露程度有關，呼籲食品業者應落實自主管理。

    鄭維智說，違規產品均立即下架銷毀，經地方政府衛生局命業者限期改正後，後續列為加強管理對象。依食品安全衛生管理法規定，業者應保存產品原材料、半成品及成品來源相關文件，違者可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰，若拒絕提供或提供資料不實，同樣可依違反食安法裁處。

    食藥署公布「113年度市售食品重金屬監測計畫7至9月執行結果」，在抽驗224件食品中，有4件違規。（圖由食藥署提供）

    食藥署公布「113年度市售食品重金屬監測計畫7至9月執行結果」，在抽驗224件食品中，有4件違規。（圖由食藥署提供）

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