南市人口最多行政區 永康污水下水道第2期第3標11月開工

永康污水下水道系統第2期PA分區第3標的管線及用戶接管工程，將於11月1日開工。（台南市水利局提供）

2024/10/28 15:38

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市永康區人口數超過23萬5千人，為全市人口最多的行政區，截至9月為止，污水下水道系統用戶接管已完成2萬5072戶，目前正進行第2期建設，除了3項發包案已在施工中，PA分區第3標的管線及用戶接管工程，也預計在11月1日開工。

台南市水利局表示，永康污水下水道系統第2期PA分區第3標的管線及用戶接管工程，發包金額約3.01億元，施工範圍主要包括永華路以東、文化路及西勢路以南、富強路一段194巷以西，以及公園路至北興路和富強路一段2巷以北的區域。預計將於2026年底，完成約5301公尺的污水管線布設，並接管約1850戶，提升全市用戶接管率約0.25%，改善居住環境。

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水利局指出，為了讓民眾了解污水下水道的重要性及用戶接管工程的相關配合事項，施工前將舉辦說明會，詳細說明施工方法並解答民眾疑問。

市長黃偉哲表示，污水下水道建設是一個城市進步的指標，將進一步改善當地自然生態，淨化河川水質，顯著減少蚊蟲滋生和水溝異味，施工期間難免造成暫時性的噪音且對當地交通產生影響，請市民體諒並配合交通疏導。

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