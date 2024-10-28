新北中和金山板南公園 打造都會型景觀廊道

新北市政府在中和區板南路一帶的金山板南公園打造都會型景觀廊道，增添四季不同季節美感。（記者賴筱桐攝）

2024/10/28 14:23

〔記者賴筱桐／新北報導〕在都市中也能放鬆身心靈！新北市中和區板南路一帶的金山板南公園，是附近居民休憩、運動或生活的友善空間，市府綠美化環境景觀處打造都會型景觀廊道，增添四季不同季節美感。

為營造新北綠城市，市府在金山板南公園既有綠帶打造都會型景觀廊道，建構兼具生態、美感、友善的路廊空間，以「微整型」手法改善既有道路綠美化不足現況，各路段植栽經過修整、補植、節點強化並結合節慶意象，增添四季不同季節美感。

請繼續往下閱讀...

景觀處表示，板南路為中和區重要交通道路，此次藉由喬木修剪，打開過去陰暗的環境，並透過植栽多層次變化的配置，增添道路的綠意與生氣盎然，亮點植栽「杜鵑」成為綠帶的主角，經綜合評估，此區車流量少、綠地土壤養護佳，土壤較通透通風，為都市路廊難得適合栽植杜鵑的環境，等杜鵑花適應新環境後，民眾有機會在每年春天的花期，欣賞杜鵑花綻放的美麗樣貌。

廊道沿線還種植熊貓仙丹、青紫木、長虹木、撒金變葉木、麥門冬及銀紋沿階草等各式灌木及草花，形成四季皆有景觀的特色綠帶。

景觀處處長林俊德表示，景觀廊道是希望漫步在城市中的人們或是行車的旅客，都能感受城市的個性與美麗，實務面透過空間改造的手法，不僅達到遮蔽、降溫效果，也有助於促進生態植栽多樣性，讓市區成為健康、有活力的生活空間，打造具豐富生態的永續路廊，讓街道成為民眾日常生活最接近自然的地方。

新北市政府在中和區金山板南公園既有綠帶打造都會型景觀廊道，建構兼具生態、美感、友善的路廊空間。（記者賴筱桐攝）

新北市政府在中和區金山板南公園的廊道沿線種植熊貓仙丹、青紫木、長虹木等植栽，形成四季皆有景觀的特色綠帶。（記者賴筱桐攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法