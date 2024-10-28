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    中捷公司推出《台中捷運的一天》 體驗車站24小時日常

    中捷公司拍《台中捷運的一天》，讓民眾了解中捷員工的工作情形。（中捷公司提供）

    中捷公司拍《台中捷運的一天》，讓民眾了解中捷員工的工作情形。（中捷公司提供）

    2024/10/28 14:21

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕搭中捷的民眾愈來愈多，中捷公司表示，在旅客安全回家後，捷運的幕後工作才正要開始，今（28）日推出影片《台中捷運的一天》，帶民眾體驗捷運車站24小時的日常。

    中捷自2021年正式通車以來，在經歷過中捷吊臂掉落、中捷假槍事件後，在中捷公司不斷推出精進措施，並結合各種節慶及市府大型活動，加上TPASS行政院通勤月票和捷運列車擬人化的中捷吉祥物「小綠綠」吸引大批粉絲，運量有持續上升。

    中捷公司表示，台中捷運每日運量超過4萬人次，工作人員每日遵循SOP，將旅客安全、準時送達目的地，除了營運時間忙著服務旅客、維護站內環境，就連末班車執行完運送任務、車站出入口鐵捲門放下之後，18座捷運站仍是燈火通明，因許多工作都要等到末班車駛離收車後才能開始進行。

    為讓民眾了解中捷人員的工作情形，中捷公司因此拍攝《台中捷運的一天》；在凌晨時分，行控中心及工班需確保3軌皆已斷電，維修人員才能陸續進場、下軌道進行設備維護。在各項維修作業進行同時，站務人員及保全則逐一巡檢車站公共區域、機房及各項設備，還會嚴密檢測廁間是否被裝設針孔攝影機，這些都是日常沒有機會目睹的場景。

    中捷公司表示，台中市總人口已躍居台灣第二大直轄市，今年更突破285萬人，第一條捷運綠線通車上路後，市府持續推動軌道建設與城市發展，第二條捷運藍線規劃於明年動工，力拚10年完工通車，屆時將與綠線構成十字路網，串聯山線、海線，與高鐵、台鐵及機場接軌，整合大台中交通。

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