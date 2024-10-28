龍門國小中小學科學展覽榮獲佳績

澎湖縣長陳光復縣務會議，頒獎表揚龍門國小。（澎湖縣政府提供）

2024/10/28 14:07

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣湖西鄉龍門國小第64屆中小學科學展覽，展現傑出實力，榮獲國小組生物科全國第1名、鄉土教材獎，以及國小組學校團體獎第3名的殊榮。縣長陳光復今（28）日在縣務會議中，表揚參賽學生的卓越表現，並感謝指導老師的辛勞付出，期勉學生繼續保持學習熱忱，追求卓越成就。

陳光復表示，澎湖學子的優異表現令人驕傲，這不僅是學生們努力不懈的成果，也要感謝每位老師對教育的無私奉獻與用心指導。此次全國科學展覽會，共有9316件作品參賽，經過地方初選後，405件作品進入全國展覽會。龍門國小能夠在眾多傑出的作品中脫穎而出，獲得評審一致肯定，奪得多項佳績，實屬不易，值得大力讚揚。

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陳光復指出，澎湖地處離島，教育資源相對有限，但我們有一群熱心奉獻的教學團隊，與學生攜手並進，共同成長茁壯。縣府會持續努力，積極辦理各類科學活動，如科學營及科學玩具比賽等，培養學生對科學研究的熱忱與探索精神，拓展他們的視野。他期勉學生未來能夠在科學領域持續精進，為澎湖爭光。

龍門國小以「好吃的風鹽冰～澎湖鹹水煙對冰花生長影響之探究」榮獲國小組生物組第一名及鄉土教材獎，由辛柏緯及賴秀智教師指導，參加學生:吳宥瑢、洪予晴、宋昆陽、李偉琳及王楷翔。

龍門國小校長鄭文建，代表接受縣長表揚。（澎湖縣政府提供）

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